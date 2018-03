Waternet zet ijsbreker in; IJsnota ten einde

IJspret weer voorbij

Na enkele koude dagen is het alweer gedaan met de ijspret. Op zaterdag kon nog op veel plaatsen in het land worden geschaatst, maar door de dooi werd het ijs her en der in de loop van de dag te zwak. Onder meer in Amsterdam en Utrecht waarschuwden gemeente en politie inwoners om niet meer het ijs op te gaan. "Voorkom dat je uit het water gehaald moet worden," maande de politie in de hoofdstad via Twitter.



De temperatuur komt 's nachts in het noorden nog wel onder het vriespunt, maar overdag zet de dooi stevig door. De komende week blijft het zacht weer.