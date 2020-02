Waternet test openbare tappunten in Noord op lood

Bewoners tappen water bij de pomp op het Wognumerplantsoen in Nieuwendam. Beeld Jean-Pierre Jans

Dinsdag uitte duoraadslid Tom Leenders (PvdA) zijn zorgen over de loodwaarde bij de tappunten tijdens een expertmeeting van de Amsterdamse gemeenteraad. Waternet gaf gehoor aan de oproep voor een controle.

De kans dat er ook daadwerkelijk lood in het water wordt gevonden is nihil. De tappunten zijn rechtstreeks aangesloten op de hoofdleiding van Waternet, die geen gebruikmaken van loden leidingen. “Maar als er twijfel is over de kwaliteit, dan doen we er alles aan om die weg te nemen,” zegt Ton Boon van Waternet.

Thuis

Waternet controleert zelf al dagelijks de waterkwaliteit, waarbij ook de tappunten in de planning worden opgenomen. “We bellen ook bij mensen thuis aan voor een liter water, zodat we die kunnen testen,” zegt de woordvoerder. Volgens Boon duurt het ongeveer anderhalve week voordat de resultaten bekend zijn.

Op de hoofdleiding van Waternet komen binnenkort ook meerdere watertappunten van Ymere vanwege de aanhoudende problemen met de loden drinkwaterleidingen. Sinds oktober adviseert de woningcorporatie om in de supermarkt flessen water te kopen, omdat het niet zeker is dat het water uit de kraan betrouwbaar is.

Vanavond expertmeeting van de Amsterdamse gemeenteraad over loden leidingen. Woningcorporaties delen de zorgen van bewoners, doen onderzoek en werken samen met de gemeente, Waternet en GGD aan oplossingen en informatie. We lichten het vanavond toe. Check https://t.co/DOtcFYWkes — Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (@afwc1917) 4 februari 2020