Waternet sleept boten weg langs vaarroute Canal Parade

Waternet is de laatste bootjes langs de route van de Canal Parade aan het wegslepen. Kosten voor de vergeetachtigen: 460 euro.

Amsterdammers met een boot langs de route van de Canal Parade hadden tot woensdag acht uur de tijd om hun vaartuig te verplaatsen. Dinsdagavond was er al een uittocht gaande op de grachten: tijdens de botenparade mogen alleen mensen die een speciaal vignet hebben aangeschaft langs de kant gaan liggen. Tot zaterdag is de route verboden terrein.

Waternet voert daarom woensdagochtend een controle uit. Bootjes zonder paars uitzonderingsvignet opgeplakt, moeten weg. Medewerkers gebruiken slijptollen om de sloten, waarmee sommige boten nog aan de kade waren gekoppeld, weg te halen en naar de bewaarhaven in West te vervoeren. Per weggesleepte boot wordt 460 euro gerekend.

Een bewoonster van de Prinsengracht heeft haar bootje gisteravond weggehaald. “Ik word gek van al die regels. Normaal gooi ik mijn bootje vol met water, zodat niemand erin gaat staan. Maar nu ligt ie verderop in een andere gracht.” Andere bewoners kunnen er wel mee leven: zij hebben hun kleine boot bij vrienden neergelegd. “Weten we in ieder geval zeker dat niemand erin gaat staan deze keer.”

Twaalf toegangspoorten

Het is voor het eerst dat de vaarroute – het rondje Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht – tijdens de optocht geldt als evenemententerrein, en er daardoor een aanmeerverbod geldt. Een vignet kost maximaal 175 euro. Muziekinstallaties zijn verboden, en pas zaterdagochtend kunnen de boten zich melden bij een van de twaalf speciale toegangspoorten. “We controleren dan onder meer het ticket, van wie de boot is en of er grote muziekinstallaties aan boord zijn, ” zegt woordvoerder Danny de Vries van de stichting Amsterdam Gay Pride. Ook moeten de boten na afloop van de parade direct wegvaren. Door de maatregelen moet de optocht dit jaar minder overlast opleveren.

Sommige booteigenaren vinden het onterecht dat ook zij moeten betalen voor een vignet, terwijl ze al liggeld betalen en hun boot in sommige gevallen al jaren op de route ligt. De stichting begrijpt dat het vervelend is voor bewoners. “Maar op deze manier kunnen we in een keer alle controles uitvoeren,” zegt De Vries. Hij is het ook niet eens met de kritiek dat het ondoenlijk is om elders een tijdelijke aanmeerplek te vinden. “In Amsterdam zijn genoeg plekken waar je je boot even een paar dagen kunt aanleggen.”

Beeld Lin Woldendorp

Beeld Lin Woldendorp