Waternet: nog geen speciale maatregelen tegen droogte

De zomer­vakantie, die na deze week begint, is dit jaar de reddende engel: Waternet gaat ervan uit dat door vakantievierders minder vraag is naar water. "Mensen kunnen dus blijven geniet van water, maar ga er verstandig mee om en verspil het niet."



Meer verbruikt

Wel wordt er meer water verbruikt dan normaal. Normaal stroomt er tussen de 195.000 m3 en 210.000 m3 door de leidingen. Op recorddag maandag 9 juli was dat 236.000 m3.



"Dat moet vooral aan vaker douchen liggen, want in de stad zijn er niet veel tuintjes te besproeien," aldus de woordvoerder. Van de 131 liter die de Waternetklanten gemiddeld dagelijks gebruiken, gaat het meeste op aan douchen (62 liter), de wc (33 liter) en de wasmachine (12 liter). Waterbedrijf PWN in Noord-Holland levert recordhoeveelheden van 360.000 à 370.000 kuub water per dag.



De waterdruk blijft gelijk maar als de Noord-Hollanders nog meer water gaan tappen, waarschuwt een woordvoerder, zal de druk lager worden. Waterbedrijf Vitens (Gelderland, Utrecht, Overijssel en Friesland) moet op piekmomenten de druk wel verlagen.



