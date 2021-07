Waternet int ineens 7 maanden aan drinkwaterkosten: ‘Echt belachelijk’

Beeld Getty Images/EyeEm

Het bedrijf dat drinkwater levert aan 540.000 huishoudens in en om Amsterdam loopt achter met het afschrijven van de termijnbedragen voor de drinkwaterrekening. De oorzaak ligt volgens Waternet bij de overgang naar een nieuw computersysteem, waardoor tussen mei en juni geen betalingen konden worden verwerkt. Nu moeten al die achterstallige rekeningen worden ingehaald. Tussen 6 juli en 2 augustus worden de betreffende klanten hiervan op de hoogte gesteld. Tot nu toe hebben 260.600 klanten bericht gekregen.

Bij Gerard Tichgelaar uit Amsterdam-Zuidoost vonden binnen twee dagen drie afschrijvingen plaats. “Echt belachelijk, ik snap niet dat ze dit kunnen maken. Er wordt totaal geen rekening gehouden met klanten met een belabberde financiële situatie als gevolg van de pandemie.”

Van Tichgelaars rekening werd ineens 140 euro afgeschreven, na zeven maanden achterstand van betaling. Hij begreep aanvankelijk niet waarom dit bedrag zo plotseling werd geïncasseerd en deed navraag bij Waternet. In een reactie van het bedrijf werd hij gewezen op het feit dat de invoering van het systeem al was beschreven door Het Parool. Tichgelaar kwam zelf niet in de financiële problemen, maar maakte zich zorgen over Amsterdammers die het moeilijker hebben dan hij.

Kinderziekten

Die lijken niet ongegrond. Zeshonderd Amsterdammers vroegen tot nu toe een betalingsregeling aan. Na de plotselinge incasso’s konden zij de transactie storneren. Het gemiddelde geïncasseerde bedrag door Waternet schommelt voor huishoudens tussen 12,32 euro en 23,07 euro per maand. Daarbij verschilt het of er per maand of per kwartaal wordt betaald. De klanten die per kwartaal betalen, moeten nu dus in één keer meer betalen.

Waternet noemt de oorzaak van de niet geïncasseerde rekeningen een ‘kinderziekte’ van het nieuw IT-systeem voor de facturering, die lastig voorkomen had kunnen worden. In het bericht dat het bedrijf aan klanten stuurde wordt gerept over een inhaalslag.

Eerder deed zich al een zo’n kinderziekte voor door de overstap naar het nieuwe computersysteem; klanten ontvingen in sommige gevallen een dubbele factuur. In juni overkwam dit al 16.652 Amsterdammers. Waternet laat weten dat er na juni niet meer dubbel gefactureerd is en dat teveel geïnde bedragen zijn verrekend.