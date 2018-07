Waternet begint met officiële dijkinspecties in de regio

De dijken in ons gebied zijn goed op orde Dijkgraaf Gerhard van den Top

Na 'Wilnis', dat nota bene in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht ligt, heeft het waterschap de kwetsbare veendijken verstevigd, verzwaard en opgehoogd. "De dijken in ons gebied zijn daarom goed op orde," zegt dijkgraaf Gerhard van den Top.



Nu gaat Waternet een stap verder dan de regelmatige inspectierondjes en gaat over op officiële dijkinspecties. Het verschil is in de praktijk dus niet heel groot, dat is vooral een kwestie van protocol. Landelijk is de afspraak dat waterschappen officieel overgaan tot inspecties als het neerslagtekort boven de 200 millimeter komt. In deze regio is dat moment nu aangebroken.



Geen slootwater gebruiken

Waternet heeft ook de gemeenten in het gebied verzocht geen slootwater te gebruiken voor het sproeien van sportvelden en parken. Door de droogte zullen sloten anders snel droogvallen. Sproeien uit groter, open water is geen bezwaar, maar dan liefst zoveel mogelijk 's avonds en 's nachts. Er is ook geen sprake van een verbod, benadrukt Waternet. Ook vindt Waternet het nog niet nodig om te komen met adviezen in de richting van boeren of bewoners van het gebied.



Omdat het volgens de weersverwachtingen droog blijft, breekt voor Amstel, Gooi en Vecht dinsdag al weer het volgende moment aan om te bekijken wat er nodig is. Dan wordt gekeken naar de resultaten van de dijkinspecties en beoordeeld of het nodig is volgende stappen te zetten.



Als Amsterdammers iets ongewoons zien op of rondom een dijk, kunnen zij zich melden via telefoonnummer 0900-9394 of via social media van Waternet.