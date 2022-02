Waterlooplein gaat weer open, maar van feest is geen sprake: ‘Het is een parade van fouten’

Lekkage in de boxen, jonge aanplant voor de kramen en een opvang voor economisch daklozen: twee weken voor de heropening van de markt op het Waterlooplein is het feestelijke gevoel nog ver te zoeken.

Een marktkoopman die niet klaagt is waarschijnlijk overleden, merkt Fred Oosting op. De 74-jarige handelaar spreekt met gezag, want hij staat al meer dan vijftig jaar op het Waterlooplein. Voorheen met ongeregelde goederen zoals dat in het jargon heet, tegenwoordig met souvenirs. Maar wat er nu op de bekendste vlooienmarkt van het land gebeurt, valt met geen pen te beschrijven. “De nieuwe boxen deugen niet, de bijgeleverde zeilen zijn te klein en nu zijn er ook nog pal voor de kramen bomen geplant,” somt Oosting op. “Het is een parade van fouten.”

Het feestelijke gevoel is nog ver te zoeken, twee weken voor de heropening van de markt op het Waterlooplein. Vanuit zijn kraam met kleding, vinyl en verse eieren kijkt Adrie van Etten, 47 dienstjaren, naar de regen en de wind die over de afgesloten boxen op het plein razen. “Februari is nooit een leuke maand, maar het ziet er nu wel heel mistroostig uit. Het is met die boxen net een kermis die dicht is.” De nieuwe inrichting vervult Van Etten met weemoed. “De gemeente wil het allemaal strak en gestileerd. Maar een vlooienmarkt moet rommelig zijn.”

Geen auto naast box

Van Etten heeft de tijd nog meegemaakt dat de Amerikaanse Oldsmobiles tussen de handel stonden. Nu heeft hij het aan de stok met handhaving. Die wil niet dat de kooplui hun auto naast de box parkeren. “Ik woon in Wognum. Het betekent voor mij dat ik ’s ochtends eerst naar het Waterlooplein moet rijden met mijn eieren, daarna naar Noord om de bus te parkeren. Dan met de fiets terug naar het Waterlooplein en 's avonds weer op de fiets naar Noord. Er is nu vanwege het slechte weer een tijdelijke gedoogsituatie, maar het is anders echt geen doen.”

De meeste boxen op het plein zijn gesloten. Ook Guy Lomas heeft marktvakantie, maar de geboren Canadees is vanwege het slechte weer toch even naar zijn box gekomen om de kleding in de opslag te controleren. “De box lekt als een zeef,” wijst hij naar de randen van de openstaande klep die hij provisorisch met kit heeft dichtgesmeerd. Het gevolg van haastwerk, vermoeden de handelaren. De boxen, voorzien van kreten die de Amsterdamse jovialiteit moeten uitdrukken, zijn nooit getest. Lomas: “Ik was beter af met mijn oude box. Niet zo mooi, maar wel droog.”

Bomen pal voor kraam

En dan is er ook nog de nieuwe aanplant. De vroegere bomen zijn gekapt, op één na: een oude iep met een zogenoemde heksenbezem werd op aandringen van buurtbewoners en boomliefhebbers door de gemeenteraad van de kettingzaag gered. Dat was mooi. Vorige week zijn de jonge iepen in de zichtlijn van de oude knoest geplaatst. Ook daar was niets mis mee, ware het niet dat de nieuwe bomen op sommige plekken pal voor een kraam staan. Om een box binnen te kunnen gaan, moeten de klanten om de boom heen. “Het is één grote klucht,” zegt Oosting.

De bomenkwestie bevestigt het beeld bij de marktkooplui van een proces dat bijna tien jaar in beslag nam en toch niet het gewenste resultaat opleverde. Oosting: “Er is heel veel vergaderd, maar er is niet naar ons geluisterd.” Hij wijst erop dat de artist impression van het ontwerp nauwelijks te herkennen valt in de realiteit. Ook de beloofde reuring in de plint van de Stopera laat op zich wachten. Er hebben zich nog geen uitbaters van leuke winkeltjes en restaurantjes gemeld, wel gaat binnenkort een opvang voor economisch daklozen open.

De handelaren houden mopperend de moed erin. Lomas: “Ik ben een optimist.” Van Etten: “Ik houd van het Waterlooplein. Ik zou nergens anders willen staan.”

Centrum herkent zich niet in klachten Het stadsdeel Centrum laat in een reactie weten de klachten uit het stuk niet te herkennen. Volgens een woordvoerder is een meerderheid van de marktondernemers enthousiast over het resultaat. Aan de lekkage in de boxen wordt gewerkt. De kleine zeilen zijn vervangen door passende exemplaren. Volgens het stadsdeel staan de bomen niet in de weg. De opvang voor daklozen in de Stopera is tijdelijk. De verbouwing van de plint start eind van het jaar.