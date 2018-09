Waterkwaliteit onvoldoende voor Amsterdam City Swim

Deelnemers Amsterdam City Swim 2018 niet te water.



Helaas heeft het bestuur van de Amsterdam City Swim het besluit moeten nemen de 7e editie van de Amsterdam City Swim niet door te laten gaan. Voor meer informatie kijk op https://t.co/72C9eXwKrd pic.twitter.com/hVUwoY8p6I — Amsterdam City Swim (@AmsterdamCitySw) September 8, 2018

ALS

Het zou de zevende editie zijn van het evenement, dat werd opgericht om geld op te halen voor de spier- en zenuwziekte ALS. De organisatie betreurt het enorm deze beslissing te moeten nemen, maar stelt de veiligheid en gezondheid van haar deelnemers op de eerste plaats.



De Stichting Amsterdam City Swim beraadt zich nog op een goede afhandeling naar haar deelnemers. Het donatiegeld dat door deelnemers is opgehaald, wordt alsnog overhandigd aan de Stichting ALS Nederland. Er is tot nu toe ruim 1,4 miljoen euro opgehaald.



Ondanks dat er niet wordt gezwommen zijn alle deelnemers zondag vanaf 13.00 uur welkom voor een samenzijn op het Marine Etablissement. Daar zal onder andere de cheque aan de stichting worden overhandigd.



Blauwalg

Twee weken geleden werd nog gevreesd dat de zwemtocht niet door zou kunnen gaan vanwege blauwalg. De organisatie heeft dagelijks contact met Waternet over de waterkwaliteit.



Drie jaar geleden verliep het zwemevenement ook niet zonder slag of stoot. In 2015 werd maar liefst 31 procent van de zwemmers ziek. Dat was te wijten aan het slechte weer. Door de hevige regenval liepen riolen over en kwamen menselijke uitwerpselen en urine van bijvoorbeeld ratten in het grachtenwater terecht.