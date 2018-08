Water staat recherche door zwaar geweld aan de lippen

De wilde aanslag op het buurthuis op Wittenburg heeft de grootste prioriteit

Zo zijn er tal van zaken: drie weken geleden de schietpartij in koffiehuis Today, waarbij drie mannen gewond raakten, onder wie een bekende crimineel. Met Pasen een wilde schietpartij op een café in de Van Ostadestraat, waar meerdere criminelen bijeen waren. Eerder dit jaar was verderop in De Pijp al crimineel Anass el Ajjoudi (29) geliquideerd.



Die geweldsdelicten in De Pijp leidden tot onrust onder de buurtcriminelen, wat weer meer politieaandacht vergt.



Meer complexe zaken

In sommige zaken, zoals de moordpoging eind mei op de Brits-Amsterdamse crimineel Allan P., werkt de recherche samen met buitenlandse politie-eenheden. Dan zijn er ook nog de recente aanslagen op de burelen van Panorama en De Telegraaf.



Deze opsomming is lang niet uitputtend. Het is kortom lastig kiezen voor de politietop. Die wil niet reageren op dit artikel.



Ook elders in Nederland klinkt de roep om meer politie. Ontegenzeggelijk kampt de Amsterdamse recherche met meer complexe zaken dan sommige andere regio's. Dat blijft binnen de Nationale Politie een gevoelig punt. Niemand wil de indruk wekken dat het Amsterdamse politiekorps een voorkeursbehandeling krijgt.