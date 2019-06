Wat wil jij nog weten over het Holleederproces? Stel je vragen

Meer dan 60 zittingsdagen lang ging het in de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp over de vijf liquidaties die Willem Holleeder zou hebben laten plegen. Met zussen Astrid en Sonja Holleeder in de getuigenbanken ging het er soms hard aan toe. De oud-Jordanese scheldpartijen over en weer trokken volle tribunes.

“Ik zweer op al mijn kleinkinderen dat ik de waarheid vertel,” zei Astrid tegen haar broer. “Leugen op leugen op leugen,” reageerde Holleeder op haar verklaringen.

Niet heel verrassend eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf, terwijl Holleeders advocaten vrijspraak willen. Volgens hen zit de verkeerde in de verdachtenbank en is er geen bewijs dat Holleeder de moordopdrachten heeft gegeven.

Maar hoe groot is de kans dat Holleeder levenslang krijgt? Of zou het ook nog kunnen dat hij straks op straat staat? Onze misdaadverslaggever Paul Vugts, die bij bijna alle zittingsdagen aanwezig was, probeert zoveel mogelijk antwoorden te geven.

