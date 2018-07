Wat wil de dief: 10.000 pond of een rijbewijs?

'Nog nooit heb ik iemand gehad die gierend van het lachen aangifte bij me kwam doen nadat er in zijn auto was ingebroken,' schrijft Politie Boven IJ op de eigen Facebookpagina.



Een dief had het voorzien op de auto van een rijke Engelse zakenman. Die had zijn auto geparkeerd voor een hotel en daar nog wat spullen van waarde in laten liggen, zoals een koffer met 150 cd's, een nieuwe iPhone, vier dure zonnebrillen, een fototoesten en filmcamera, een laptop én 10.000 Engelse ponden. Gewoon in het zicht op de achterbank.



Haast

De autokraker moet of veel haast hebben gehad, óf had weinig ervaring, schrijft de politie, maar 'hij heeft duidelijk niet zijn dag gehad'.



De dief rausde namelijk alleen een paspoort en een rijbewijs mee, maar liet alle andere spullen liggen. Inclusief de 10.000 pond en de iPhone, nog ongebruikt in de doos.



De documenten die wel zijn meegenomen zijn meteen gesignaleerd, waardoor ze onbruikbaar zijn. De zakenman is volgens de politie na de aangifte 'met een big smile' achter het stuur gestapt. Of de dief er ook om kan lachen...