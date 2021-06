Wat vinden Amsterdammers van De Meervaart in de Sloterplas?

Na veel getouwtrek bleek deze week dat theater De Meervaart tóch in de Sloterplas komt. Wat vinden de Amsterdammers die zich hier op een zonnige zondagmiddag vermaken? ‘Het water moet het water blijven.’

Op de plek waar ze bijna dagelijks even zwemmen - en laatst zelfs ‘s nachts- spreken Eva Alonso (25) en Boaz Blommestein (23) terloops van ‘onze steiger’. In het zonnetje liggen ze hier op te drogen. Dat er een nieuw theater wordt gebouwd in het water van de Sloterplas, spreekt ze niet aan. “Het is mooi dat er niets staat in de plas,” zegt Blommestein.

Aan het zwemmersvlot tegenover de steiger hangt een spandoek: ‘Niet bouwen in de Sloterplas’. Het rustgevende en weidse uitzicht staat op het spel, vindt ook Blommestein. “Dit is nog een van de weinige parken in de stad dat gewoon park blijft.”

Even verderop aan het water tegenover het huidige theater De Meervaart geniet Henk Bruins (72) met ontbloot bovenlijf van de tropische temperatuur. Een nieuw theater in de Sloterplas, daar is hij zwaar op tegen. In enquêtes heeft hij dat de gemeente laten weten ook. “Het water moet het water blijven,” vindt hij. “Als er eenmaal een gebouw staat, komen er misschien nog meer.”

Een nieuw theater kan best op de plek waar De Meervaart nu staat, vindt zijn vrouw Lena Bruins (70). Meer leven in de brouwerij en een miljoeneninvestering in de buurt waar ze al 15 jaar wonen, juichen ze toe. “Je komt er niet met alleen maar woningen. Je moet er wel wat bij hebben,” zegt Henk. Maar de gemeenteraad begrijpen ze niet goed, en dan vooral de ‘milieufreaks’. “Ze willen alles groen tot er een of ander gebouw moet komen. Dan willen ze het in de plas.”

Protesten

Een meerderheid in de gemeenteraad sprak zich vorige week uit voor een gebouw op palen in de Sloterplas als nieuwe plek voor theater De Meervaart. Daar is lang over gepraat na protesten van bewonersorganisaties, natuur- en erfgoedbeschermers die de plas ongerept willen laten als centrale leegte in de Westelijke Tuinsteden. Van de omwonenden bleek vorig jaar ruwweg de helft tegen en de helft voor.

Voor Sophie Walschot (26) en Sanne Dijkstra (30) maakt het een groot verschil dat het gaat om een theater. “Voor een nachtclub zou ik het zonde vinden. Maar voor cultuur zie ik de toegevoegde waarde wel,” zegt Dijkstra. Consequentie van nieuwbouw op de huidige plek zou zijn dat het theater drie jaar dichtgaat. Walschot: “En die sector heeft het al zo zwaar.”

Een iconisch gebouw op palen vinden ze ‘een heel gaaf idee’. Dat trekt mogelijk een nieuw publiek naar het theater en Nieuw-West, opperen ze, terwijl ze een ijsje eten aan het water. Zelfs op een tropische zondagmiddag tref je hier nu vooral voorbijgangers die een rondje rennen, wandelen, fietsen of skaten om de Sloterplas - niet zozeer Amsterdammers die zich hier langdurig vermaken.

Terrasjes

Gevraagd naar hun mening blijken veel voorbijgangers ook niet per se tegen bouwen in de Sloterplas. Ze zijn benieuwd naar het ontwerp en de achterliggende gedachte. “Als ze het maar voor de buurt doen,” zegt Sinan Turk (30) die met zijn zoontje speelt in het reusachtige klimrek aan het water. Als ze alleen maar geld willen verdienen, vind ik het niks. Iets aparts in het water vind ik niet per definitie lelijk. Als het hier maar groen blijft.”

Ook het zwemmende stelletje blijkt al met al niet mordicus tegen een theater in het water van de plas. Een beetje hier in de hoek van de Sloterplas kan het best mooi worden, denkt Alonso hardop. En als er een terrasje bij komt, misschien. “Als het maar niet zo’n betonnen doos wordt. De Meervaart van nu is echt lelijk,” zegt Blommestein. “Als we kunnen blijven zwemmen, zijn wij tevreden.”