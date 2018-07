Wat te doen met al die lachgaspatronen?

Is statiegeld een optie? Of een inzamelpunt op Plein '40-'45?

Vorig jaar kondigde toenmalige stadsdeelvoorzitter in Nieuw-West Achmed Baâdoud maatregelen aan om de verkoop aan banden te leggen. Concreet werd dat niet: lachgas valt sinds 2016 niet meer onder de Geneesmiddelen maar onder de Warenwet en kan dus vrij worden verkocht bij winkels als Blokker en Makro.



Voorlichting

En dus werd in New Metropolis ook gezocht naar onconventionele oplossingen. Kunnen die patronen niet bedrukt worden met een oproep om ze niet zomaar weg te gooien?



Is statiegeld een optie? Of een inzamelpunt op Plein '40-'45, zodat hangjongeren in ruil voor een kleine beloning hun patronen terugbrengen? Of, nog gekker, kunnen we er de kerstboom op de Dam mee versieren?



En zou het geen goed idee zijn om dat lachgas gewoon te verbieden? De enige aanwezige politica, een gebiedscommissielid van GroenLinks, voelde daar weinig voor. "Ik ben principieel tegen het verbieden van drugs. Laten we het zoeken in goede voorlichting, via scholen en ouders."



En wellicht ook via de krant. Dus bij deze een vriendelijk doch dringend beroep aan alle lachgasgebruikers: geniet, gebruik met mate en ruim je eigen troep op.