Wat te doen met 300 kilo olifantenpoep per dag? Artis liet er een bankje van maken

Het eerste olifantenpoepbankje. Beeld Marie van Elderen / Artis

Als blijkt dat het bankje van poep goed blijft, worden alle parkbankjes op den duur vervangen door exemplaren van olifantenpoep, laat de Amsterdamse dierentuin weten.

De olifanten zorgen voor het grootste volume aan organisch afval in de dierentuin. Dagelijks scheppen de dierenverzorgers ongeveer 300 kilo mest uit het olifantenverblijf. Olifanten eten planten en daarvan poepen ze ongeveer de helft onverteerd weer uit. Voor Artis was dat reden om te kijken of er niet meer gedaan kon worden met de poep vol voedingsstoffen.

Gemengd met gerecycled plastic

Studenten van het Amsterdamse wetenschappelijke AMS Institute hebben vier maanden geëxperimenteerd met nieuwe producten, gemaakt van olifantenpoep. Het bankje is ontstaan door de mest te drogen en te persen in een hittepers. Door 65 procent poep te mengen met 35 procent gerecycled plastic bleek het mogelijk een meubelstuk te maken. Het poepbankje is donkerbruin van kleur. In de onderdelen is de grove structuur van de poep terug te zien, aldus Artis.

De grondstof voor het bankje. Beeld Getty

Duurzaam dienstenbedrijf Circulus, dat in diverse gemeenten de openbare ruimte beheert, probeert het bankje in goede staat te houden. Als het bankje bezwijkt, zorgt Circulus ook voor hergebruik van het materiaal. Artis levert al enkele jaren ook olifantenpoep voor de productie van bokashi, een bodemverbeteraar van Japanse oorsprong.