Wat staat Halsema de komende maand te wachten?

Ook Eberhard van der Laan wilde eerst gewoon met zijn familie in het Oostelijk Havengebied bljiven wonen. "Het appartement van de burgemeester is niet zo geschikt voor kinderen. Ik ken het want ik kwam er bij Job (Cohen, red.) over de vloer. Het is wat klein. En de eigenlijke ambtswoning, daar kun je met kleine kinderen beter wegblijven want daar staan allemaal heel kostbare vazen en dergelijke."



Uiteindelijk verhuisde hij toch naar Herengracht 502. Want, zo zei hij, "dit is de eervolste functie in de wereld en dan zorg je niet voor gedoe."



Wonen in de ambtswoning is trouwens niet gratis. De burgemeester betaalt een wettelijk vastgesteld bedrag voor de woning, een percentage van zijn of haar bruto-inkomen.