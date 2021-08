Wat staat de moeder van de in 2014 achtergelaten Slotermeerbaby nu te wachten?

Poging tot kindermoord, zo ziet het Openbaar Ministerie het achterlaten van het babymeisje in een afvalcontainer in Slotermeer in 2014. Wat staat de moeder te wachten nu ze is gearresteerd?

1. Hoe vaak wordt er een baby gevonden?

Volgens het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (Nidaa) zijn er de afgelopen vijftien jaar 45 babylijkjes gevonden in Nederland. 19 baby’s zijn te vondeling gelegd. Naast de Slotermeerbaby uit 2014 speelden vier van de bij Nidaa geregistreerde zaken zich af in Amsterdam.

Aan de Buiksloterdijk in 2007 is in het Noordhollandsch Kanaal een babylijkje aangetroffen in een plastic zak. In juni 2016 zag een vrouw die haar hond uitliet aan de oever van de Sloterplas een oranje sporttas liggen, met een overleden pasgeboren jongetje erin.

In 2017 werd een 4-jarige jongen achtergelaten op het Centraal Station. De politie trof hem aan.

Dit voorjaar is opnieuw een baby aangetroffen in een container, dit keer aan de Meernhof in Zuidoost. Die lag in een gele boodschappentas in de container; de baby bleek wonderwel nog te leven. De ouders — twee Amsterdammers van zeventien jaar — werden vijf dagen later al aangehouden.

2. Is de baby uit 2014 ook te vondeling gelegd?

Volgens toenmalig hoofdonderzoeker Peter van den Wijngaard van de Amsterdamse politie was het nooit de bedoeling dat de baby gevonden zou worden. Ze is naar beneden gevallen toen ze in de container werd gelegd; het afval in de container brak haar val. Ze was dus niet te vondeling gelegd.

Pas sinds 2015 bestaan er zogeheten vondelingenkamers. Op het elders te vondeling leggen van een baby staat maximaal zeven jaar celstraf. De vondelingenkamers zijn bedoeld als laatste redmiddel voor ouders die ten einde raad zijn. In 2017 opende de eerste vondelingenkamer in Noord-Holland in Den Helder. Dat gebeurde versneld, na de vondst van de baby aan de Sloterplas.

3. Wat voor straf staat de moeder mogelijk te wachten?

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend dat het de moeder aanklaagt wegens poging tot kindermoord. Daarop staat een celstraf van maximaal zes jaar, of een boete van maximaal 58.000 euro – dat is eenderde minder dan wanneer de baby zou zijn overleden.

In de 19de eeuw stond in Nederland de doodstraf op dit delict, schrijft hoogleraar forensische psychologie Frans Koenraadt in het rapport Doding van een pasgeborene. Maar heden ten dage zitten daders van kindermoord veelal korter vast dan daders van bijvoorbeeld doodslag of moord. Vaak komt dat door de complexe situaties.

Zo hoefde de moeder van de jongen die op het Centraal Station werd achtergelaten, niet langer de cel in dan de negentien dagen die ze in voorarrest zat. Bij de lichte straf speelde mee dat de moeder depressief en zwakbegaafd was. Het achterlaten van de jongen was een wanhoopskreet, zei ze tegen de rechter.

Soms krijgt justitie het bewijs niet rond. De moeder van de Sloterplasbaby uit 2016 werd aanvankelijk ook verdacht van kindermoord, maar het bleek onmogelijk om vast te stellen dat het kind ooit geleefd had. Ze werd toen verdacht van het verbergen van het babylijkje, maar dat kon evenmin bewezen worden. Uiteindelijk is de vrouw vrijgesproken.

Ook de ouders van de baby in Zuidoost worden verdacht van poging tot kindermoord. Hun rechtszaak is nog gaande en wordt achter gesloten deuren behandeld, omdat ze nog minderjarig waren toen de baby werd gevonden.

4. Komt het meisje uit Slotermeer ooit haar vroege geschiedenis te weten?

De politie en het Openbaar Ministerie vragen met klem om beelden die tijdens de opsporing zijn verspreid, bijvoorbeeld met de kleertjes van de baby, niet opnieuw te delen. Dat is uit respect voor de privacy van het meisje.

Ze is intussen geadopteerd. De adoptieouders kunnen zelf besluiten of ze haar geschiedenis aan het meisje vertellen.

Gedragswetenschapper Monicque van Kemp zei eerder dit jaar tegen Het Parool dat ze pleeg- of adoptieouders altijd adviseert om wel het gesprek aan te gaan. “Je vertelt alle details, ook de heftigste. Dus ook waar het gevonden is.”

Het kind herinnert zich ook dit voorval, zij het niet bewust, aldus Van Kemp. Als gevolg daarvan voelt het zich later wellicht ongewenst en kunnen de hersenen zich anders ontwikkelen. “Door het te vertellen, geef je het kind een context zodat het bestaansrecht krijgt.”