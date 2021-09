Wat precies wist de kroongetuige van ‘moordopdracht’ door Greg R.?

Een beveiligde auto arriveert bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp Beeld ANP

Op een eerdere zittingsdag was het geregeld gegaan over de loods in Mijdrecht van het Amsterdamse onderwereldkopstuk Greg R., waar het vermoede doodseskader van motorbende Caloh Wagoh (vlucht)auto’s en wapens opsloeg. Na veel gehakketak ging kroongetuige Tony de G. enigszins mee met de visie van Greg R.’s advocaat Christian Flokstra dat het net zo goed ‘de loods van Tony’ kon heten, want die had ook een sleutel en kwam er op eigen houtje.

Donderdag vuurde raadsman Flokstra vele vragen af op de kroongetuige over diens uitspraken over zijn cliënt Greg R. over moord. In zijn vele verklaringen zette hij R. neer als bemiddelaar bij de liquidatie van beveiliger, drugshandelaar en autoverhuurder Zeki Yumusak (41), in de nacht van 25 op 26 juli 2017 in zijn zwarte stationwagen in Rotterdam. Die zou een grote partij drugs hebben gestolen.

Die liquidatie had de kroongetuige moeten uitvoeren, zegt hij, samen met zijn toenmalige vriend Michel K. Ze vluchtten uiteindelijk naar Spanje om onder de moordopdracht uit te komen, waarna anderen de liquidatie alsnog pleegden.Volgens de kroongetuige werd hem uit drie ontmoetingen met Greg R. en anderen en uit uitspraken van Delano R. duidelijk dat de Turk Ferhan Y. (41) uit Loenen aan de Vecht Yumusak dood wilde.

Via diens kennis Greg R. zou de moordopdracht zijn doorgegeven aan Delano R. Die stuurde de kroongetuige aan. Samen met zijn vader moest die naar eigen zeggen hun beider goede kennis Yumusak in de val lokken, maar hij talmde, want hij wilde niet en zijn vader zou Yumusak zelfs hebben gewaarschuwd. Wanneer hoorde de kroongetuige nou precies wat van en over Greg R., wilden de rechters en raadsman Christian Flokstra weten?

Foto

Bij een basketbalveldje in Leiden zou Delano R. hem in het voorjaar van 2017 een foto van Yumusak hebben laten zien. Daar waren volgens de getuige ook Ferhat Y. en Greg R. bij. Die laatste zou de kroongetuige hebben gevraagd in welk tijdsbestek Zeki ‘kon worden gedaan’. Tegen de Turk zou Greg over de getuige hebben gezegd: ‘Dit is de man die die ‘Zeki gaat doen’. Waar de kroongetuige nu zegt dat hem op die dag al duidelijk was dat Yumusak dood moest, heeft hij volgens advocaat Flokstra eerder heel anders verklaard. Veel vager, op zijn minst.

Op een feest zou Greg R. nog eens hebben gevraagd ‘hoe het ervoor stond’.

Nadat de kroongetuige betrokken was geweest bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, op 7 juli 2017, zou Greg R. bij de latere kroongetuige hebben geïnformeerd of het Zeki was die was geliquideerd. De kroongetuige moest hem naar eigen zeggen teleurstellen: nee, een andere moordopdracht had voorrang gekregen.

In de verklaringen tekent zich hetzelfde beeld af als in andere zaken. Waar Tony de G. eerst zaken niet meer wist of kon terughalen, vielen hem later ineens details te binnen. De G., nu: “Soms herinner ik me eerst iets niet, later ga ik er goed over nadenken en denk ik: het zat toch anders. Dan zeg ik dat gewoon.”

De zondag voor anderen Yumusak uiteindelijk doodschoten, hadden Tony de G. en Michel K. voor diens huis gestaan. Ze zagen hem afwassen. Was het duo niet toen al van plan hem te vermoorden? De G.: “De druk was heel hoog. Ik wilde laten zien dat ik voor de liquidatie aan het werk was. Maar ik had het toen niet kunnen doen, want ik reed toen in een auto die ik gehuurd had van Zeki.”

Vervolgens deden de twee alsof ze waren aangehouden en vertrokken ze naar Spanje. Advocaat Flokstra bleef maar verschillen aanhalen in de eerste verklaringen van de kroongetuige en zijn verhaal nu. Eerst noemde die het ‘een kutstreek’ dat Delano R. zijn vader van alles had laten regelen terwijl ze niet wisten dat het om de liquidatie ging (ze dachten aan drugshandel), nu zegt hij altijd van het moordplan te hebben geweten. De G. herhaalde nog maar eens: “Ik wist toen al dat het om een liquidatie ging. Later begreep ik dat Greg R. er bij betrokken was.”

Hoe Greg R. die moordopdracht van zijn Turkse kennis had aangenomen? De G. had het van Delano, zei hij, zoals vaak. Veel helderder werd het niet.

De zaak gaat op 17 september verder.