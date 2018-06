Wat nu voor We Are Here? 'Overal waar we komen, is politie'

1. We Are Here heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de 24-uursopvang die de gemeente binnenkort opent. Waarom niet?

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de vijfhonderd asielzoekers die worden opgevangen in de 24-uurs­opvang daar anderhalf jaar kunnen blijven. Daarna is het aan de burgemeester om te bepalen of ze eventueel langer mogen blijven.



We Are Here zegt blij te zijn met het initiatief voor de 24-uursopvang, maar vreest dat mensen na anderhalf jaar weer terug de straat op moeten of naar het detentiecentrum.