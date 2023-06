Wat moeten Amsterdammers doen om wél aan een huurwoning te komen? ‘Mensen bellen ons met smeekbedes’

Huurwoningen in de vrije sector worden steeds schaarser in Amsterdam. Beeld ANP

“Als we huurwoningen tussen de 1500 en 2000 euro online zetten, zijn er twee uur later al zeventig telefoontjes binnen,” zegt Barbara van der Grijp, oprichter van het Amsterdamse makelaarskantoor Engel & Völkers. “En dat is niet overdreven.”

Van der Grijp merkt in de praktijk wat verhuurplatform Pararius donderdagochtend in cijfers naar buiten bracht. Volgens het platform is er sprake van een zorgelijke schaarste van huurwoningen. Terwijl de vraag snel stijgt, is het aantal huurwoningen dat vrijkomt in twee jaar schrikbarend gedaald van iets minder dan 7000 naar iets meer dan 2500 per kwartaal.

Van der Grijp: “Ik zie het tekort wekelijks toenemen. Door de opstapeling van een aantal nieuwe maatregelen vinden eigenaren het steeds minder interessant om hun woning te verhuren. Het is fijn dat daardoor het aantal starterswoningen in de verkoop wat toeneemt, maar in de huursector zijn mensen inmiddels wanhopig. Woningzoekenden bellen ons met smeekbedes, ze doen er alles aan om een voorsprong te hebben.”

Snel handelen

Het geschetste beeld wordt ook gesignaleerd door Jerry Wijnen, makelaar en voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). De situatie baart hem zorgen: “Je hoort de wanhoop in de stem van de vele mensen die we af moeten bellen.”

Wijnen benadrukt ook de negatieve gevolgen die de situatie heeft voor het investeringsklimaat in Amsterdam. “Er komen hier veel mensen naar toe om te werken, maar als het huren in de vrije sector je vrijwel onmogelijk wordt gemaakt en dat je enige optie is, dan wordt het lastig een baan aan te nemen.”

Hoe dan nog wel een kans maken op een huurwoning? Snel handelen, zegt Wijnen. “Kijk, als we een woning aan vijftig mensen willen laten zien, moeten we er 49 afbellen. Dus als je niet snel genoeg zegt dat je in aanmerking wilt komen voor een woning, zijn er al bezichtigingen gepland door anderen.”

Zorg dat je je zaken goed hebt voorbereid, luidt het advies van de makelaar. “De verhuurder vraagt om veel informatie zoals onder meer inkomensgegevens. Regel dat je dat snel op orde hebt. En ja, dan blijft het nóg heel moeilijk.”

Overbieden

Van der Grijp ziet overbieden als meest succesvolle tactiek. Maar ook huizenjagers die dat doen, hebben stevige concurrentie. “Mensen bellen soms voor een huurappartement van 2000 euro en roepen dan: ‘Ik bied 2500!’” Maar wat is de tip voor wie dat niet kan betalen? “Ik zou het gewoon echt niet weten. Nou, ja: een aardig persoon zijn. Verhuurders vinden het heel belangrijk dat er iemand in hun huis zit die netjes is en de huur echt kan betalen.”

Volgens Van der Grijp helpt het daarbij niet direct om levensverhalen en vakantiefoto’s op een flyer door de bus te gooien. “Makelaars hebben er gewoon een neus voor om erachter te komen of iemand een fijne huurder is.”

Meer kans in de regio

Ook Stichting !Woon brengt weinig oplossingen. “Je zou met meerdere alleenstaanden een woning kunnen delen. Maar dat is vooral als je studeert leuk. Op een gegeven moment wil je gewoon een eigen plek,” aldus een woordvoerder. Wie daar wél voor openstaat, heeft volgens Van der Grijp niet veel meer mogelijkheden. “Dat willen verhuurders vaak niet, omdat er met twee mensen een hogere intensiteit van wonen is. Er komt bijvoorbeeld meer bezoek.”

Het enige dat volgens de woordvoerder van Stichting !Woon echt helpt, is snel zorgen dat woningen weer betaalbaar worden. “Het is heel vervelend, maar je maakt meer kans in de regio. Ook daar zijn woningen niet goedkoop, maar je krijgt wel veel meer woning voor je geld.”