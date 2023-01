Wat moet – of mag – ik met mijn oude kerstboom?

De feestdagen zijn voorbij en dat betekent dat de kerstboom het huis uit moet. Maar mag een boom bijvoorbeeld bij het gft? Zes vragen voor Amsterdammers die van hun nordmannn, blauwspar of andere boom af moeten.

1. Mag ik mijn kerstboom in Amsterdam zomaar op straat zetten?

Vanaf maandag 2 januari tot en met vrijdag 13 januari kun je je oude kerstboom kwijt op een van de ruim duizend inleverplekken, die te herkennen zijn aan de bordjes van de gemeente. Die speciale inzamelpunten voerde de gemeente twee jaar geleden in om iets te doen aan het grote aantal ‘zwerfbomen’ na de feestdagen.

De gemeente rijdt vanaf maandag dagelijks rondjes om de bomen naar een groenverwerkingsbedrijf te brengen.

2. Ik heb een eigen gft-bak. Kan ik mijn oude boom daar kwijt?

Nee. Kerstbomen horen niet bij het restafval, maar ook niet bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Ze worden op een andere manier verwerkt. De hars van een kerstboom is niet te composteren en de onderdelen worden dan ook apart versnipperd. Van de naalden en takken wordt wel compost gemaakt, de stam gaat naar een biomassacentrale. Des te belangrijker om alle versiering en haakjes uit de boom te halen.

3. Kan ik mijn boom meegeven aan de ophaaldienst van het grofvuil?

Dat is niet gewenst, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Alleen bomen die op ‘de juiste manier’ worden aangeleverd kunnen duurzaam worden verwerkt – gemengd met huisvuil verdwijnen ze in de verbrandingsoven. Grofvuil aanbieden moet tevens altijd op gezette tijden en plekken, anders kan het je een boete van 95 euro opleveren.

4. Waar kan de boom vóór 2 januari heen?

Iedereen die zijn boom al voor 2 januari kwijt wil, kan zijn kerstboom naar een afvalpunt in de stad brengen. Die vind je in Amsterdam op de Rozenburglaan (Oost), de Marie Baronlaan (Oost), de Toetsenbordweg (Noord), de Seineweg (Nieuw-West), de Henk Sneevlietweg (Nieuw-West) en de Meerkerkdreef (Nieuw-West). De gemeente zorgt ervoor dat ook deze bomen op een duurzame manier worden verwerkt.

5. Hoe zit het met Weesp?

In Weesp haalt niet de gemeente Amsterdam, maar de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) regio Gooi en Vechtstreek de kerstbomen op tussen 7 en 19 januari. Wanneer welk gebied aan de beurt is, is te vinden op de inzamelkalender. Voor het afvalpunt van Weesp navigeer je naar Nijverheidslaan 1.

6. Ik kan mijn boom niet zelf wegbrengen, wat zijn mijn opties?

Hopelijk is er een buurvrouw of buurman die je dan uit de brand kan helpen. Maar er zijn ook particuliere bedrijven die de klus graag van je overnemen. Daar is dan wel een prijskaartje aan verbonden, maar voor wie echt klaar is met prikkende naalden (of om een andere reden niet anders kan) kan al voor een bedrag vanaf 35 euro gebruikmaken van een ophaalservice in de regio Amsterdam.

Tachtigduizend Amsterdamse bomen Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam schat dat er vorig jaar ongeveer tachtigduizend kerstbomen op ‘de juiste manier’ zijn ingezameld. Die schatting is gemaakt op basis van verkoopcijfers en ingezameld gewicht (bijna 500.000 kilo). Om opnieuw zo veel mogelijk bomen duurzaam te verwerken, ‘kunnen Amsterdammers helpen door zogenoemde zwerfbomen naar een inzamelpunt te brengen, of de zwerfboom op een straathoek te leggen en er een melding van te maken’.

