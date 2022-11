Wat mag een gesanctioneerde, steenrijke Rus eigenlijk met een pand in de Vossiusstraat?

Een Russische miljardair die op de Europese sanctielijst prijkt, bezit een inmiddels gekraakt pand aan het Vondelpark. Wat wil – en mág – hij er precies mee?

Vossiusstraat 16 is een statig herenhuis uit 1879, dat vierhonderd vierkante meter beslaat, verspreid over zes verdiepingen, en een lekkere achtertuin heeft, met riant uitzicht over het Vondelpark.

Eigenaar: de Russische miljardair Arkadi Volozj, oprichter van internetzoekmachine Yandex. Maar ook: sinds 3 juni nummer 1175 op de EU-sanctielijst, onder andere omdat Yandex resultaten manipuleerde ten gunste van de Russische overheid. Sindsdien zijn al zijn tegoeden en bezittingen in de EU bevroren.

Reden genoeg voor een groep krakers om sinds een kleine drie weken bezit te nemen van het pand in Oud-Zuid, dat momenteel compleet in verbouwing is. De groep, die eerder Hotel Rembrandt op de Plantage Middenlaan kraakte, wil niet alleen een punt maken van het belabberde uitzicht op een fijne woning in de stad, maar ook een politiek statement. De krakers vinden het niet kunnen dat een oligarch uit de coterie van de Russische president Vladimir Poetin Nederlands vastgoed gebruikt om winst te maken. Want dat is hij volgens hen van plan.

Volozj wil de ongenode gasten, die de deuren van hun nieuwe woning voorlopig potdicht houden, eruit hebben. De krakers houden voet bij stuk, bleek vorige week tijdens een kort geding dat namens het bedrijf van Volozj was aangespannen. Woensdagmiddag doet de rechter daarover uitspraak. Maar wat wil de Rus met het huis aan het Vondelpark? En wat mág iemand van de sanctielijst met zo’n pand?

Fundering

Eerst een stukje geschiedenis: in 2018 kocht Volozj voor 1,5 miljoen euro Vossiusstraat 16-huis – de kelder, begane grond, eerste verdieping en tuin. Nog geen jaar later schafte hij voor 1,9 miljoen euro de andere helft aan: de tweede en derde verdieping plus zolder. Hij deed de aanschaf via het bedrijf Paraseven Ltd, gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, die gelden als het grootste belastingparadijs ter wereld.

Een Amsterdamse aannemer is sinds de zomer van 2020 bezig met de renovatie en doet op Instagram levendig verslag van de werkzaamheden. Het huis is volledig gestript. De fundering is hersteld en het souterrain, het staalwerk en de vloeren zijn vernieuwd. De kale zolder is geïsoleerd en opgedeeld in meerdere kamers. Er is ruimte gemaakt voor een lift die straks tussen de zes verdiepingen moet zoeven.

Ontduiking sancties

De advocaat van Volozj, John Wolfs, stelt dat de woning puur voor het eigen gebruik dient. Na de verbouwing zou Volozj hier incidenteel met zijn vrouw, zes kinderen en twee kleinkinderen komen wonen. “Hun hoofdverblijf is ergens anders. Maar omdat de activiteiten van de heer Volozj zich afspelen in Europa, komen ze regelmatig in Amsterdam. Ze vinden het een prachtige stad,” zei Wolfs vorige week in de rechtszaal.

De krakers geloven daar niets van, zegt hun advocaat Heleen over de Linden. “Het idee is gewoon absurd. Wij vinden de locatie misschien mooi, maar een oligarch als hij woont op een eiland, niet in een portiekwoning in het centrum van Amsterdam. Dit is ver beneden zijn stand. En simpelweg een manier om de sancties te ontduiken.”

Arkadi Volozj met de Russische president Vladimir Poetin in 2017 in Moskou. Beeld Getty

Dat Volozj de Vossiusstraat na de opknapbeurt wil gaan verhuren, zoals de krakers denken, zou blijken uit de adressen die in maart 2020 zijn verhoogd van twee naar drie stuks: Vossiusstraat 16-huis en -2 naar Vossiusstraat 16 A, B, en C.

Hoewel het pand maar één buitendeur heeft, is dat voor woondeskundige Gert Jan Bakker van stichting !Woon toch hét bewijs dat Volozj er niet zelf wil verblijven. “Adressen toevoegen doe je niet als je ergens zelf gaat wonen: dan heb je geen enkele reden om met zulke administratie bezig te zijn. Dat doe je alleen zodat je een extra woning kunt verhuren of, als je het ook nog laat splitsen, kunt verkopen.”

Volgens Bakker heeft Volozj de Vossiusstraat puur als beleggingsobject. “Net zoals half Londen leegstaat door al het bezit van de Russen. Die komen er ook nooit, maar daar hebben ze zelf geen boodschap aan. Ze weten: het vastgoed stijgt toch wel met tien, vijftien procent per jaar in waarde. Dat is meer dan je op de aandelenbeurs krijgt.”

Verboden

Maar een woning verhuren en daarmee dus geld verdienen, is verboden voor mensen van de sanctielijst. Al hun tegoeden en bezittingen zijn bevroren. Alles wat ertoe kan leiden dat er nog inkomsten worden verkregen, moet worden gemeld bij de autoriteiten.

Het verbouwen van eigendom van iemand van de sanctielijst is ook problematisch. “Het mag niet, tenzij de aannemer ontheffing heeft van het ministerie van Financiën,” zegt advocaat Yvo Amar, gespecialiseerd in sanctierecht. Of zo’n ontheffing is verleend, is onduidelijk. Het ministerie zegt niet in te gaan op individuele zaken.

Amar lijkt het onwaarschijnlijk dat er ontheffing is. “Dat kan als het pand op instorten staat of iets dergelijks. Het is een economisch delict om zonder ontheffing te werken voor iemand op de sanctielijst.”

Daarop staat een celstraf van maximaal zes jaar en eventueel hoge geldstraffen. In de praktijk deelt de rechter doorgaans boetes uit van maximaal zo’n 60.000 euro, aldus Amar.

De aannemer verwijst voor een reactie naar advocaat Wolfs. Hij stelt per mail dat helemaal geen ontheffing nodig is voor de renovatie, omdat het pand voor persoonlijk gebruik dient en niet om geld, goederen of diensten te verkrijgen. ‘Dat kan ook niet, het onroerend goed is immers bevroren en kan dus per definitie niet worden verkocht, verhuurd of verhypothekeerd.’

Gouden paspoort

Volgens zijn advocaat verblijft Volozj momenteel buiten de EU. De vraag is of hij überhaupt naar Nederland zou kunnen komen, wat natuurlijk noodzakelijk is om in Amsterdam te wonen. Volozj bezit een ‘gouden paspoort’ van Malta en is daarmee ook EU-burger. Wonen mag hij hier dus ook, zegt Cedric Ryngaert, hoogleraar internationaal recht in Utrecht. Reizen is een ander verhaal.

“Hij mag naar Malta reizen, het land van zijn nationaliteit, en daarmee kan hij de EU in. Maar voor de andere landen van de EU, zoals Nederland, geldt een inreisverbod. In het EU-sanctiebesluit staat namelijk dat dit ook van toepassing is op EU-ingezetenen. Hoewel hij in Nederland mag wonen, is het maar de vraag hoe hij hier geraakt, nu hij niet welkom is op basis van het EU-recht.”