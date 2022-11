Wat kunnen we verwachten van de SvN-demonstratie zondag? Zes vragen

Leden van de Nederlandse tak van Pegida tijdens een demonstratie in 2016 in Amsterdam. Beeld EPA

Hoe staat het er nu voor?

De demonstratie zal zondag definitief op het Museumplein plaatsvinden. SvN wilde op de Dam demonstreren, maar de gemeente verplaatste de demonstratie afgelopen week naar het Museumplein omdat ‘een politieoptreden in een dergelijke situatie op de Dam extra risico’s met zich meebrengt. De nabijheid van de vele drukke nauwe winkelstraten, attracties, musea en de aanwezigheid van grote aantallen bezoekers op de zondagmiddag bemoeilijken een mogelijk noodzakelijk optreden door de politie’.

SvN spande daarop een kort geding aan, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk. Volgens rechter Harry Tijselink gaat het om een rechtmatig besluit. Organisator Michel Reijinga van SvN zegt in een reactie: “We gaan sowieso niet naar het Museumplein.” Hij overweegt de demonstratie te annuleren. Op de vraag of hij dan alsnog op de Dam te vinden zal zijn, antwoordt hij: “Ik ben een Amsterdammer en ik mag koffiedrinken op de Dam als ik dat wil.” In coronatijd ging Reijinga regelmatig ‘koffiedrinken’ op het Museumplein toen demonstraties daar verboden waren.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier) is bezorgd dat er ongeregeldheden uitbreken, mede vanwege twee aangemelde tegendemonstraties, van Mokum tegen fascisme en Bij1. Om de verschillende groepen demonstranten uit elkaar te houden zal er veel politie op de been zijn.

Wat zijn de grootste bezwaren tegen de demonstratie?

De organisaties die een tegendemonstratie houden zijn vooral boos dat SvN de Britse complotdenker David Icke heeft uitgenodigd om te spreken. Hij verspreidt ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een in de negentiende eeuw gepubliceerd pamflet, waarin Joden ervan worden beschuldigd een geheime samenzwering te vormen. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) zou de komst van Icke kunnen leiden tot een verstoring van de openbare orde en daarom is hem de toegang tot het Schengen-gebied ontzegd. Hoewel Icke niet komt, gaan de tegendemonstraties door. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zou ook komen demonstreren, maar nu Icke wegblijft en de demonstratie niet meer op de Dam is, ziet de organisatie daarvan af.

De Britse complotdenker David Icke mag niet bij de demonstratie aanwezig zijn. Beeld ANP / EPA

Kan David Icke zomaar de toegang tot het land ontzegd worden?

Volgens Jan Brouwer, hoogleraar Recht en Samenleving, kan dat niet op de grond waarop Van der Burg het nu gedaan heeft. De staatssecretaris zegt dat de komst van Icke kan leiden tot ‘verstoring van de openbare orde’ en noemt het daarom legitiem om hem de toegang tot niet alleen Nederland, maar het hele Schengen-gebied te ontzeggen. “Juridisch is dat onjuist,” zei Brouwer vrijdagochtend bij Radio 1. “Ik heb contact gehad met collega’s in het spectrum van openbare orde en veiligheid en we komen unaniem tot de conclusie dat dit een verkeerde reactie is.”

“Demonstratierecht is een groot goed en kan beperkt worden, maar alleen als er hele bijzondere omstandigheden zijn,” aldus Brouwer. “Dat de openbare verstoord wordt is geen valide reden. Een rechter zal zeggen dat je dan als burgemeester voor voldoende politie moet zorgen. Pas als een burgemeester kan aantonen dat er sprake is van een bestuurlijke overmachtssituatie en het onmogelijk is de openbare orde te handhaven omdat er onvoldoende politie beschikbaar is. Pas dan zou een rechter een verbod toestaan. Het lijkt mij dat hier een stok is gevonden om mee te slaan, maar die stok is in werkelijkheid geen stok.”

Brouwer verwacht dat Icke de beslissing nog gaat aanvechten.

Wat als Icke het publiek toespreekt via een videoverbinding?

Als Icke het publiek toch zal toespreken via een videoverbinding dan zal de Officier van Justitie deze ‘nauwlettend’ volgen om te beoordelen of er ‘strafbare uitingen’ worden gedaan, heeft burgemeester Halsema aan de raad gemeld. Mocht Icke inderdaad strafbare uitingen doen, dan kan hij vervolgd worden.

Kan de driehoek de demonstratie verbieden?

In drie gevallen kan de driehoek een demonstratie toch verbieden: om de (fysieke) gezondheid van burgers te beschermen, als het verkeer onevenredig dreigt te worden belemmerd of om wanordelijkheden te voorkomen. Geen van die drie scenario’s lijkt met inzet van voldoende politie aan de orde.

Zijn er vaker demonstraties en tegendemonstraties op deze schaal in de stad?

De geplande demonstratie en tegendemonstraties doen denken aan 2016, toen de extreemrechtse beweging Pegida twee keer demonstreerde bij de Stopera. In februari van dat jaar verliep een demonstratie onrustig toen er vooraf een verdacht pakketje met een bom werd aangetroffen en daardoor de demonstratie moest worden verplaatst en ingekort. Daarna waren honderden politieagenten nodig om Pegida-aanhangers en tegendemonstranten bij de Stopera uit elkaar te houden. De politie pakte toen 21 mensen op, vooral tegendemonstranten.