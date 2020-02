Wat kun je kopen voor de gemiddelde prijs van een huis in Amsterdam?

Een vrijstaand landhuis in de provincie Groningen met twaalf kamers kost evenveel als een tweekamerappartement in Amsterdam-Centrum. Beeld Google Street View

Makelaarsvereniging NVM verwacht dat ook in 2020 de huizenprijzen stijgen met 4 tot 6 procent. Wel verschuift de woningvraag volgens de meest recente Monitor Koopwoningmarkt verder naar huizen buiten de grote steden en buiten het westen van het land. Het Parool vergelijkt daarom woningen (in de buurt van) Amsterdam, en ver daarbuiten.

Voor 485.000 euro, de gemiddelde prijs van een huis, kun je in Amsterdam bijvoorbeeld een tweekamerappartement in het centrum krijgen of een vierkamerappartement in Nieuw-West. In Oost-Groningen heb je daar een heel landhuis met twaalf kamers voor, of zelfs twee vrijstaande woningen in de goedkoopste gemeente Delfzijl.

Tweekamerappartement op de Plantage Parklaan 30: € 475.000

Een tweekamerappartement op de tweede etage op de Plantage Parklaan kost 475.000 euro. Beeld Google Street View

Voor 10.000 minder dan de gemiddelde verkoopprijs heb je een tweekamerappartement van 59 vierkante meter op de Plantage Parklaan 30-2 in het centrum. Het appartement ligt op de tweede etage, bij Artis om de hoek. Je krijgt er een houtkachel en een balkon bij, met vrij uitzicht op het kruispunt met de Anne Frankstraat.

Vierkamerappartement in Nieuw-Sloten: € 475.000

Voor 475.000 euro heb je een vierkamerappartement aan de Henegouwenstraat 64 in Nieuw-Sloten. Beeld Google Street View

Voor het bedrag waar je in het centrum een tweekamerappartement voor koopt, vind je een vierkamerappartement van 122 vierkante meter in Nieuw-West op de Henegouwenstraat 64. Het penthouse op de vierde verdieping komt met een groot dakterras en eeuwigdurend afgekochte erfpacht. De keuken en badkamer zijn wel aan vervanging toe volgens de makelaar op Funda: ‘De keuken is sober en zal waarschijnlijk naar eigen wens door de nieuwe eigenaar worden ingevuld.’

Vijfkamerappartement op Bombraak 20 in Noord: € 475.000

Bombraak 20: 145 vierkante meter ruimte. Beeld Google Street View

Ook in Noord krijg je nog behoorlijk wat ruimte voor de gemiddelde prijs van een woning. Dit vijfkamerappartement aan Bombraak 20 ligt in het uiterste puntje van Noord, tegen Oostzaan en Landsmeer aan. Met 145 vierkante meter is het groot voor Amsterdamse begrippen. Er is zelfs ruimte om je boot aan de steiger te leggen en zo naar het Twiske om de hoek te varen.

Zeven kamers in Almere voor € 475.000

Op de Renoirstraat in Almere kun je voor 475.000 euro een woning van 250 vierkante meter krijgen. Beeld Google Street View

Hoe verder buiten Amsterdam, hoe meer huis je voor je geld krijgt. In Almere-Stad kun je vanaf 475.000 euro bieden op een hoekwoning met zeven kamers, op de Renoirstraat 7. Daar krijg je een woonkamer van 84 meter bij, en parkeergelegenheid voor vier auto’s, zodat je ook makkelijk weer de stad uit kunt. Er zit zelfs een laadpaal voor een elektrische auto bij.

Vrijstaande woning met zeven kamers in Westerland: € 475.000

Een vrijstaande woning in het buurtschap Hollebalg, tussen Hippolytushoef en Westerland in Noord-Holland kost € 475.000 . Beeld Google Street View

In het uiterste noorden van Noord-Holland, op minder dan een uur rijden van Amsterdam, krijg je voor een vraagprijs van € 475.000 een vrijstaande woning uit 1930 met vier slaapkamers en een dubbele garage. Voor dat bedrag heb je ook nog een enorme lap eigen grond en vrij uitzicht over het Wieringer landschap.

Monumentale rentenierswoning in Oost-Groningen: € 475.000

Een vrijstaand landhuis in Nieuw Beerta met twaalf kamers kost 475.000 euro. Beeld Google Street View

In Groningen, de goedkoopste provincie van het land, kun je voor de prijs van een tweekamerappartement in het centrum van Amsterdam de eigenaar worden van een monumentale rentenierswoning uit 1882. Het landhuis in Nieuw Beerta, vlakbij de Duitse grens, heeft twaalf kamers, een grote tuin met vijver en een buxustuin en een badkamer met jacuzzi. Ook is er een kelder om een wijnvoorraad in aan te leggen.

Twee huizen in Delfzijl

Saturnustraat 11: 225.000 euro. Beeld Google Street View

Ook kun je maar liefst twee ruime woningen in Delfzijl kopen, de goedkoopste gemeente van Nederland. Bijvoorbeeld deze twee-onder-een-kap-woning op de Saturnusstraat 11, met vijf kamers en voor- en achtertuin én een vrijstaand woonhuis, eveneens met vijf kamers, op de Bakboordlaan 1. Je houdt dan ook nog wat over voor een nieuwe keuken en badkamer, want bij elkaar kosten deze twee woningen 450.000 euro.

Bakboordlaan 1: 225.000 euro Beeld Google Street View

Een driekamerflat in Bloemendaal: € 499.000

Een van de weinige koophuizen onder de vijf ton in Bloemendaal. Beeld Google Street View

Bloemendaal was in 2019 de duurste gemeente van Nederland met gemiddeld 832.000 euro in 2019. Voor de gemiddelde huizenprijs van 485.000 euro kun je daar op dit moment niet terecht. Het enige wat in de buurt komt, is een driekamerflat aan het Bispinckpark 16 met een oppervlakte van 91 vierkante meter, voor 499.000 euro.

Waarom de gemiddelde koopsom weinig zegt over de ontwikkeling van huizenprijzen Het CBS berekent elk jaar de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen. Maar deze cijfers zeggen niet alles over de ontwikkeling van huizenprijzen. De huizenprijs wordt namelijk bepaald voor alle bestaande woningen, terwijl de verkoopprijs alleen gaat over de in een bepaalde periode verkochte woningen. De gemiddelde verkoopprijs wordt sterk beïnvloed door wat voor huizen er verkocht worden: in gemeenten met relatief veel villa’s ligt de gemiddelde verkoopprijs vaak hoger dan in gemeenten met veel appartementen. Daar worden de cijfers niet voor gecorrigeerd. In Amsterdam maakt het bijvoorbeeld nogal wat uit of er veel woningen in het centrum of juist ver daarbuiten worden verkocht. En in Bloemendaal kost een koophuis gemiddeld 832.000 euro, omdat daar veel villa’s staan.