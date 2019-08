Wat kan de gemeente doen in stijd tegen drugs?

De strijd van ‘de overheid’ tegen drugs is een strijd tegen een veelkoppig, oppermachtig monster – daar moeten we niet naïef in zijn. De strijd van een gemeente tegen ‘de drugs’ is er helemáál een van David tegen Goliath.

Van David tegen vele Goliaths, want er is niet zoiets als één drugsmilieu.

Waar in het rapport De achterkant van Amsterdam van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp de zorg is opgetekend dat de ‘honderden miljoenen, zo niet miljarden’ aan drugswinsten deels in Amsterdams vastgoed worden belegd, moet in acht worden genomen dat verreweg het meeste drugsgeld de stad niet eens bereikt. Dat slaat neer in ‘stenen’ en horeca in Dubai, belastingparadijzen, Marokko, Turkije en Midden- of Zuid-Amerika.

Om een reactie uit het milieu op berichten over het rapport te citeren: ‘Hoezo zou je je geld in Amsterdam wegzetten, met al die regeltjes?’

Verder maken drugscriminelen zich weinig zorgen om het overheidsingrijpen. Dat is begrijpelijk. Waar zij hun drugswinsten over de ­wereld laten flitsen, mag de staat achter ze aan met rechtshulpverzoeken etcetera. Áls we al enige betrekking hebben met het land waar het zwarte geld heen is.

Niet weer wiel uitvinden

Wat de gemeente kan doen, klinkt simpel, maar blijkt al decennia uiterst complex. Ten eerste: eindelijk barrières slechten bij het delen van kennis met niet alleen politie, justitie, fiscus enzovoort, maar óók nauwer samenwerken met banken en de Financial Intelligence Unit (meldpunt ‘ongebruikelijke transacties’).

Niet te vergeten: de eigen, versnipperde informatie eens wél goed benutten, in plaats van die te laten verstoffen in al die losse systemen van stadhuis, stadsdeelkantoren en diensten. Dat is terecht een hoofdmoot in het gemeentelijke programma De weerbare stad tegen ondermijning van Amsterdam door criminelen.

Dat is een megaklus.

Daarnaast, zoals Halsema belooft, ‘Ausdauer’ organiseren: succesvolle projecten – vaak met samenwerking als kern – vólhouden, in plaats van steeds het wiel opnieuw uitvinden.

Het zal helpen dat het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (Riec) de broodnodige nieuwe impulsen krijgt, nadat vorige burgemeesters dat platform van met name gemeente, politie, justitie en fiscus hadden laten versloffen. Dáár zit een kans de wijken, horeca en ‘kwetsbare’ branches (taximarkt, koeriers) in de greep te krijgen. Die operatie loopt. Nu moet het stadhuis uithoudingsvermogen tonen.

Acties Halsema - Programma Weerbare Stad (voorjaar 2019): diverse maatregelen om informatie te delen, extra ambtelijke capaciteit en onderzoek. - Programma Weerbare Buurten (voorjaar 2019): specifiek onderzoek naar plekken in stad die extra vatbaar zijn voor ondermijning. - Project Niet Pluis (voorjaar 2019): nieuw loket waar ondernemers, ambtenaren en inwoners verdachte signalen kunnen melden. - Programma Drugs (najaar 2019): aandacht voor de distributeurs, maar ook bewustwording bij de gebruikers.

Rechts: stille tocht in de stad na een liquidatie. Beeld Maarten Brante