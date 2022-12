Wat is er voorgevallen in het verlaten Japanse pannenkoekenhuis in de Jordaan?

Nathan Vos trof borden met ‘gefossilleerde etensresten’ (in zijn woorden), theekopjes met de zakjes er nog naast en zelfs een fiets in de winkel aan. Beeld Daphne Lucker

Was er brand? Kwam een boze huurbaas langs? Is de Yakuza aanwezig in Amsterdam? Nathan Vos (51) had geen flauw benul wat hij zag toen hij op eerste kerstdag een rondje Jordaan liep met zijn vrouw Martine. In de Tweede Egelantiersdwarsstraat trok de Japanese Pancake World zijn aandacht. Hij bestudeerde de kaart, tot Martine hem riep en naar de etalage wees.

Wat hij aantrof: borden met ‘gefossilleerde etensresten’ (in zijn woorden), theekopjes met de zakjes er nog naast en zelfs een fiets in de winkel. “Zo zie je een restaurant zelden,” zegt hij. Vos besloot zijn foto's op Twitter te delen, zodat twitterend Nederland erop los kon speculeren wat er zich heeft voorgevallen in de Jordaan; goed voor 144.000 weergaven.

Gewonde chef

Strafrechtadvocaat Max den Blanken (36) werd eveneens gegrepen door het mysterie. Al tien jaar is hij gebiologeerd door de zaak, die in 2003 geopend is – hij komt vaak in de straat. “Elke keer kijk ik weer even naar dat restaurant en ben ik gefascineerd.” Dat komt niet uit de lucht vallen. “De zaak was twee jaar lang dicht, terwijl er een briefje achter de ruit hing met de mededeling dat de chef gewond was,” zegt hij. “Zoek dan een andere chef?”

Toen Den Blanken de foto’s van Vos zag, is hij op onderzoek uitgegaan en heeft hij de hele bestaansgeschiedenis van het restaurant uitgeplozen. Zo las hij in Lekker Amsterdam, een uitgave van oud-Paroolredacteur Johannes van Dam, dat de zaak als eerste van Nederland okonomiyaki serveerde: Japanse pannenkoeken, die in land van herkomst razend populair zijn. Hij kwam er ook achter dat het plan ooit was om een franchise op te zetten, en dat de eigenaren van het restaurant nu in Duitsland wonen.

Café Nol

Die eigenaren hebben de tweet van Vos gezien, zegt bedrijfsleider Louie Lee (‘ergens midden in de 50’), en waren er niet heel blij mee. Want, zegt hij, zó spannend was het allemaal niet. “Het was een bedrijfsfeestje,” zegt hij. Op 20 december was het team aan het koken in de zaak. Het is laat geworden, de saké vloeide wellicht rijkelijk, en men heeft het tot een uurtje of vijf in de ochtend volgehouden – zelfs nog met een tussenstop in café Nol.

“We hadden geen zin meer om op te ruimen,” zegt Lee, “iedereen was ook bezopen, en we waren de week erop toch dicht, dus het maakte niet zoveel uit.” Hij geeft toe: “Ja, het is een beetje uit de hand gelopen.” De fiets in de zaak is van hem; die heeft hij naast zijn e-bike thuis. Alles is dus perfect verklaarbaar en niet zo bijzonder, volgens hem.

Nathan Vos reageert: “Tja, het is toch een etalage in de Jordaan, natuurlijk trekt dat aandacht.”

Dat de zaak twee jaar dicht was wegens een gewonde chef, weerspreekt Lee. “Maar het klopt wel dat we twee jaar lang sporadisch open waren, eens per twee maanden ongeveer. Dat deed de eigenaar zodat hij zijn huur kon betalen.”

Wanneer worden de etensresten opgeruimd? Nou, in elk geval voor 2 januari, wanneer de zaak weer opent. Den Blankens repliek: “Ik vraag me af hoe hij ervoor zorgt dat hij dan geen muizen heeft.”