Wat is er te doen tijdens Pride Amsterdam?

De botenparade is het hoogtepunt en de afsluiting van Pride Amsterdam. Beeld ANP

Onder het motto ‘Be who you are, love who you want’ wil Pride Amsterdam blijvend aandacht vragen voor de acceptatie en gelijkheid van lhbtq's overal ter wereld. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het meerdaagse festival bij te wonen.

Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. In 2020 werd de Prideweek gecanceld vanwege corona en in 2021 vond er een afgeschaalde versie plaats, zonder botenparade en straatfeesten. Pride Amsterdam wordt dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden.

Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar ‘My Gender, My Pride’: de organisatie wil extra aandacht besteden aan de strijd om ook qua genderidentiteit af te mogen wijken van de norm.

Pride Walk

Op 30 juli wordt de week afgetrapt met de jaarlijkse Pride Walk en voorafgaande demonstratie op de Dam. Pride Amsterdam wil de traditie in leven houden waar het allemaal mee begon: een politiek protest om een eind te maken aan de discriminatie van lhbtq’s. “Want de strijd om gelijke rechten en om te kunnen zijn wie je bent en houden van wie je wilt is nog iedere dag actueel.”

30 juli 11.00 uur, de Dam

Pride Walk 2016 Beeld Amaury Miller

Pride Hotel

The Student Hotel in Oost wordt negen dagen lang omgedoopt tot The Pride Hotel. Hier wordt 24/7 Pride TV uitgezonden en ook worden vele activiteiten georganiseerd. Van een boekpresentatie over lhbtq asielzoekers, tot workshops over self care en opstaan tegen straatintimidatie, en een Virtual Realitymuseum over lhbtq-cultuur.

30 juli t/m 6 augustus, Wibautstraat 129

Pride Nieuw-West

‘Al tig jaar vragen bewoners, bestuurders en politici om een Pride in Nieuw-West,’ schrijft Tofik Dibi, bestuursadviseur Nieuw-West, op Twitter. Dit jaar is het dan eindelijk zover. Op 29 juli wordt de Pride feestelijk geopend aan de Sloterplas, waar stadsdeelvoorzitter Emre Ünver de regenboogvlag zal hijsen. Op 1 en 2 augustus wordt in Polderheuvel een klein, multicultureel festival georganiseerd voor jong en oud. Zodat lhbtq’s hier ‘ook in hun eigen stadsdeel zichzelf kunnen zijn’.

29 juli, 1 & 2 augustus, Nieuw-West

Pride Photo

Op het Mahlerplein is de openluchttentoonstelling van Stichting Pride Photo te zien. Met het thema ‘Celebrating the Unseen’ wil de organisatie de meest ongeziene groepen en verhalen uit de wereldwijde lhbtq-gemeenschap onder de aandacht brengen.

Hele week, Mahlerlplein

House of Vineyard

House of Vineyard brengt de ballroom scene naar Nederland. Tijdens een tweedaags Prideprogramma kun je hier kennismaken met de belangrijkste ballroom dansstijlen: vogueing, posing, en punking. Ballroom heeft haar roots in de New Yorkse lhbtq-undergroundscene, en draait om attitude, lef en zelfvertrouwen.

3 en 4 augustus, De Melkweg.

Pon di Pride

‘Pride is a protest – en wat beter dan die space te ownen op de dansvloer?’ De organisatie van Pon di Pride organiseert door het hele jaar heen feesten in de Melkweg die een safe space moeten vormen voor lhbtq’s, met extra aandacht voor queers van kleur.

5 augustus, De Melkweg

Sporten bij We Are Queer

Vlak voor Pride is het eindelijk zover: de eerste queer sportschool van Amsterdam opent haar deuren. Bij We Are Queer worden ‘alle lichamen gevierd’ en moet sport je helpen om je thuis te voelen in je eigen lijf. Tijdens Pride kun je hier elke dag terecht voor groepstrainingen en andere activiteiten, zoals een dragbingo en gesprekken over veiligheid in de stad.

We Are Queer, Wagenaarstraat 336

Dragtastic 4

Vanessa van Cartier, winnares van Drag Race Holland seizoen 2, wordt tijdens het SkyLaganza Drag Queen Event vergezeld door My Little Puny, Keta Minaj en Tabitha. Het belooft een evenement vol glitter & glamour en betoverende belevenissen te worden, met onder meer een dragbingo en verschillende lipsync-optredens.

3 augustus, DoubleTree Hilton

TransPrideWalk

TransAmsterdam organiseert net als voorgaande jaren de TransPride Walk, een protestmars speciaal voor trans personen. De Walk eindigt bij het straatfeest Pride Oost, met optredens van verschillende trans artiesten en kunstenaars.

3 augustus, Oosterpark

Edward II - The Gay King

De Britse toneelschrijver Christopher Marlowe creëerde al in de 16e eeuw één van de eerste openlijk homoseksuele personages: koning Edward II, in het gelijknamige toneelstuk. Regisseur Char Li Chung maakte hier zijn eigen kostuumdrama van, tijdens Pride op twee avonden te zien in het Internationaal Theater Amsterdam

4 en 5 augustus, ITA

Pamela's pride

Dit feest van queer minded café Pamela, gelegen aan de Jacob van Lennepkade, wordt gehouden in de in regenboogkleur gehulde bar Waterkant, aan het water van de Stadhouderskade. Het event zet zich af tegen grote commerciële bedrijven die Pride - wat ooit een opstand was - hebben gestolen voor een PR-stunt, aldus de organisatoren. Het café werkt met een RSVP-systeem en wil vooral queer mensen en échte bondgenoten welkom heten.

6 augustus, Jacob van Lennepstraat 86H

Pride Canal Parade

De wereldberoemde feestelijke afsluiter van de week: na twee jaar afwezigheid mogen de Prideboten dit jaar weer over de grachten varen tijdens de Canal Parade. Omdat alle deelnemers van de afgelopen jaren werden doorgeschoven, waren er dit jaar geen inschrijvingen. Onder meer Gemeente Amsterdam, Amnesty International, Pink Nieuw-West, Disco Dolly, Drag Queens United en tientallen anderen hebben zich aangemeld. De route is als vanouds: de boten varen vanaf het Oosterdok, door de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht naar het Westerdok.

6 augustus, hele stad

Straatfeesten

Op de laatste feestelijke dag van Pride worden dit jaar weer talloze straatfeesten georganiseerd die de afgelopen twee jaar moesten wachten. Bij onder meer het Homomonument, de Zeedijk en de Reguliersdwarsstraat kun je zoals vanouds dj’s, drag acts, live performances en heel veel gezelligheid verwachten.

Pride 2020 in de Reguliersdwarsstraat Beeld Amaury Miller

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: