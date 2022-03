Wat heeft Weesp nog te vertellen na 16 maart? ‘Weesp moet Weesp blijven’

De tafel van de PvdA. Beeld Jakob van Vliet

In de Grote Kerk van Weesp waaieren de klanken van Aan de Amsterdamse grachten over de politieke markt, een muzikale knipoog van de pianist achter de vleugel naar de aanstaande fusie van de beide steden. Er wordt door niemand meegezongen.

Als de Weespers hun hart al ergens aan hebben verpand, is dat aan Weesp. “We gaan er alles aan doen om Weesp op de kaart te houden,” zegt lijsttrekker Ron Anches namens D66. Collega Jan van der Does van GroenLinks: “Weesp moet Weesp blijven.”

Gebiedscommissie

In de aanloop naar de verkiezingen van 16 maart zijn alle deelnemende partijen met kraampjes, flyers en kandidaten aanwezig in de kerk. Ditmaal niet voor een zetel in de gemeenteraad, maar voor een plek in de gebiedscommissie die na de fusie de belangen van Weesp bestuurlijk gaat behartigen. Er hebben zich negen partijen aangemeld, vijf gevestigde partijen en drie onafhankelijke lijsten. Zij leveren later deze maand elf commissieleden die vervolgens uit hun midden drie dagelijks bestuurders kiezen.

Met name voor de drie eenpitters is de campagne een pittige klus. De gemeente heeft een budget van 550 euro beschikbaar gesteld voor flyers en folders, maar verder staan zij er toch echt alleen voor.

Yentl Molin, de 18-jarige lijsttrekker van de Lijst Molin die zich sterk wil maken voor de jongeren in Weesp: “De andere partijen hebben hele teams waarmee zij de stad ingaan. Ik heb alleen mijn moeder. Die is wel heel enthousiast.” Rupert Wijnmalen van de Lijst Wijnmalen. “Ik heb een groot netwerk. Iedereen heeft me veel sterkte gewenst.”

Niet te bevatten

Voor alle deelnemende partijen geldt dat zij de kiezers niet alleen moeten overtuigen van de voortreffelijkheid van hun programma, maar ook uitleg moeten geven over de werking van de gebiedscommissie, een taak die te vergelijken valt met het verklaren van de snaartheorie. “Het is voor de mensen niet te bevatten,” zegt Katinka Hilders van het CDA. “Je kunt van hen ook niet verwachten dat zij al die verordeningen doornemen. Maar dat hoeft ook niet. Wij vragen het vertrouwen van de kiezer en hopen op een hoge opkomst.”

Eenmaal gekozen, wacht de commissieleden een grote verantwoordelijkheid. Het nieuwe bestuur van Weesp heeft weliswaar wat meer macht gekregen dan de Amsterdamse stadsdeelcommissies, maar het zal zich toch vaak moeten voegen in het beleid zoals dat op de Stopera wordt uitgestippeld. Over het Weesper belang zal moeten worden gewaakt door een commissie die hoofdzakelijk bestaat uit nieuwkomers in de lokale politiek. Zij zullen snel moeten leren invloed uit te oefenen in de hoofdstad, langs de formele weg, maar ook met telefoontjes en berichtjes in de avonduren.

De gebiedscommissie weet zich in elk geval gesteund door de Weesper Vereniging, een nieuw platform dat wil optreden als boodschapper tussen bestuur en burger. “Het vertrouwen onder de bevolking in de gangbare participatie is behoorlijk aangetast,” legt Christian Zierleyn uit namens de initiatiefnemers. “Onze vereniging gaat actief op zoek naar ideeën van bewoners en andere belanghebbenden over een buurt of een belangrijk actueel dossier. Wij leveren een samenvatting van de standpunten af bij de gebiedscommissie.”

Herstel vertrouwen

Voorzitter Rogier de la Rive Box spreekt van een poging om het vertrouwen van de burger in het bestuur te herstellen. “In Weesp draait alles om vrijwilligers. Of het nu gaat om de sportverenigingen, het theater of de historische kring: ze worden overeind gehouden door burgers die dat samen willen doen. Aan horizontaal vertrouwen geen gebrek. De kunst is om het verticaal vertrouwen weer op te bouwen.”

Zierleyn: “In korte tijd hebben zich honderd leden aangemeld. Als het een succes wordt, kan het platform landelijk worden uitgerold als hulpmiddel voor het lokaal bestuur.”