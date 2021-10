Wat gebeurt er met Slagerij Zuid, nu Sjaak afhaakt? ‘Na 52 jaar is het mooi geweest’

Klanten nemen afscheid van Jack 'Sjaak' Verbij. 'Mensen van over de hele wereld komen hier.' Beeld Jakob van Vliet

Het is vrijdag een drukte van jewelste in Slagerij Zuid, een kleine slagerij op de Albert Cuypstraat. Ouwe vrienden en vaste klanten komen zwaaiend binnen om Jack ‘Sjaak’ Verbij (66) voor alles te bedanken. Borreltjes worden uitgeschonken terwijl schalen leverworst en rookvlees rondgaan. “Het is mooi geweest, het lichaam zegt dat ik rust moet nemen.”

Van de 52 jaar die Verbij werkte als slager in Amsterdam, bracht hij laatste 29 jaar daarvan door in Slagerij Zuid. “Ik was 14 jaar toen mijn vader van 57 overleed. Hij werkte in zijn slagerij op de Orteliusstraat en viel ineens zo dood neer. Toen was ik niet meer te houden. Geen school, opleiding, niks. Toen ben ik ook maar de slagerij ingegaan.”

Verbij werkte vervolgens bij slagers door de hele stad. “Zo heb ik het vak geleerd, daar heb je wel een jaar of vijf á zes voor nodig. 29 jaar geleden dacht ik: nu ben ik rijp om mijn eigen zaak te openen.” Een van zijn zoons had gezien dat er een slagerij te koop stond op de Albert Cuyp. Dat was Slagerij Zuid van Jan Verhoef, in de buurt bekend als ‘Ome Jan’. “De naam Zuid heb ik gewoon zo gehouden.”

Multiculturele sfeer

Verbij werd een begrip, mede dankzij zijn gerookte worst. Achter de winkel laat hij een zwartgeblakerde rookkast zien. “Hierin rookten we worst, wel 200 kilo per week. Mensen van over de hele wereld zijn hier gekomen voor dit vlees, veel uit Zuid-Amerika. Dat waren speciale dingen, die konden ze nergens anders krijgen.”

Vleesliefhebber David Rijser (65) is er vanaf het begin bij geweest. “De andere slagerijen in de stad weten ook dat Zuid de beste is. Maar het mooiste hier blijft de multiculturele sfeer. Kijk om je heen, vanuit alle windstreken voelt iedereen zich welkom. Gepekeld en gerookt vlees, daarvoor moest je bij Zuid zijn.”

Een andere klant van het eerste uur, Willem Goepar (77), leunt met de ene hand op zijn wandelstok en houdt in de ander een glas rode wijn. “Ik kom hier al dertig jaar. Ooit was een vriend van mij uit Curaçao in Amsterdam en wilde varkensoren kopen, hij kon het nergens vinden. Toen heb ik hem meegenomen naar Zuid, dat vond ie fantastisch.”

Nooit een dag ziek

Wat er nu met de slagerij gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het liefst wil Verbij dat iemand de zaak doorzet. Zijn zoons gaan het in ieder geval niet doen. “Af en toe hielpen we wel ’s mee in de slagerij, maar eigenlijk mocht het niet van mijn moeder,” lacht zoon Patrick Verbij (41). “Het is ook keihard werken. Hij vertrok elke dag om 5 uur uit Hoofddorp en kwam om 7 uur thuis voor het eten.”

“Bovendien is die man nooit een dag ziek geweest. Hij kreeg vier, vijf jaar geleden een hartinfarct. Drie dagen later zat hij hier op een kruk, hij kon het gewoon niet loslaten. In een opwelling wil hij nog wel ’s zeggen: ‘Het maakt mij niet uit, desnoods ga ik zoals m'n pa!’”