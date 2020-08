Wat gebeurt er in ons lichaam bij extreme hitte?

Beeld Shutterstock

Met het stijgen van de temperatuur neemt doorgaans ook de lamlendigheid toe. Wandelen wordt sloffen en zitten wordt hangen. Elke lichamelijke inspanning lijkt wel drie keer zoveel energie te vragen. En dan zijn er de klachten. Een klam, zweterig lijf. Vergeetachtigheid. Duizelingen. De een heeft last van flauwtes, de ander van misselijkheid, hoofdpijn of allemaal tegelijk.

Er staat ons wat dat betreft nog wat te wachten, want volgens het KNMI houdt de extreme hitte waarschijnlijk tot vrijdag aan. Sinds vandaag zitten we officieel in een hittegolf. En het RIVM waarschuwt voor ‘zeer slechte’ luchtkwaliteit in het zuidwesten.

Goed om te weten wat dat alles met ons doet. Hoe reageert het menselijk lichaam op deze tropische temperaturen?

Airco in het lichaam

Volgens hoogleraar fysiologie Jan Hindrik Ravesloot van Amsterdam UMC hebben we een thermostaat in ons lichaam zitten, namelijk de hypothalamus. Dat is een deel van de hersenen dat niet groter is dan een suikerklontje, maar ons onbewust de hele dag op vele fronten aanstuurt. Hij beheert ook onze thermostaat. “Die thermostaat staat afgesteld op 37 graden Celsius en als de temperatuur te hoog wordt dan zet een regelsysteem de airconditioning aan in het lichaam.”

Later meer over hoe die ‘airco’ werkt. Eerst is het goed om te weten dat het lichaam zelf warmte produceert. “Pak je eigen huid maar beet. Die is warm. Bij de omzetting van suikers en vet komt warmte uit de cellen vrij. Wij produceren ongeveer net zoveel warmte als een gloeilamp van 50 tot 100 watt. Die warmte hebben we nodig om onszelf op temperatuur te houden. De overtollige warmte stralen we weg.”

Dat gaat allemaal goed bij ‘gewone’ temperaturen. Maar nu is alles om ons heen ook warm. “Het huis, de vloer, de lucht om ons heen. Dat straalt allemaal terug. Netto raken we veel slechter onze warmte kwijt.” Gevolg: de temperatuur loopt op in ons lijf. En dan komt dus de eerdergenoemde ‘airco’ in actie.

“Als het lichaam wil afkoelen stuurt het veel bloed naar de huid. De huid wordt voller doorbloed, mensen worden rood en de rimpeltjes verdwijnen een klein beetje. Daarom zien mensen die in de zon hebben gelegen er vaak wat jeugdiger en gezonder uit.”

Als het lichaam hiermee niet voldoende warmte kwijtraakt, dan gaan we zweten. “Dan worden de zweetklieren aangezet en wordt een klein laagje water over de huid verspreid. Dat water verdampt, vocht wordt aan de huid onttrokken en zo koelen we af.”

Het advies is dus: blijf op een koele plek en zorg dat je genoeg drinkt. “Maar geen alcohol, gewoon water. Als je alcohol drinkt plas je net eventjes wat meer dan dat je drinkt. Dus dan droog je een beetje uit.”

Belangrijkste tip is dus: hydrateer! Nou is dat voor gezonde en jonge mensen geen probleem. Die krijgen dorst en gaan drinken, maar bij veel ouderen is die dorstprikkel verzwakt of verdwenen. “Mensen drinken soms te laat en raken zoveel vocht kwijt dat hun bloed slecht circuleert. Dan kunnen ze bijvoorbeeld flauwvallen.”

Kopie van risicogroep coronavirus

“Vooral mensen met hart- en vaatziekten, longproblemen, ouderen en mensen met obesitas lopen gezondheidsrisico’s bij hitte. Het rijtje is een copy-paste van de groep mensen die het grootste risico loopt om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Of mensen met Covid-19 meer last hebben van de hitte, kan Ravesloot niet zeggen. “Daarvan weet ik te weinig van Covid-19. Maar in zijn algemeenheid geldt: “Om deze hitte te pareren moet je gewoon fit zijn en als je niet fit bent dan is het heel vervelend.”

Zo hebben longpatiënten last van smogvorming. Ook voor mensen met hart- en vaatziekten is de hitte zwaar. “Het hart moet het bloed naar de organen pompen om de organen levend te houden. Maar nu moet het ook nog extra bloed naar de huid pompen. Als het zo warm is moet je een goed hart hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Als het hart dat niet aankan, dan kiest het lichaam ervoor om het bloed wél naar de vitale organen te sturen, maar niet naar de huid om af te koelen. Dan loop je dus het risico op een warmtestuwing en oververhitting.” Dat kan gepaard gaan met een hogere hartslag, lage bloeddruk, flauwtes en zelfs een hartinfarct.

Goed nieuws is er ook. Het lichaam went aan de warmte. In het begin van de hittegolf loopt de temperatuur op tot 38 of 38,5 graden voordat iemand gaat zweten. Vaak zijn dat ook nog lokale zweetplekken: bijvoorbeeld het hoofd en de hals. “Maar eenmaal geacclimatiseerd hoeft de lichaamstemperatuur maar een tikkeltje te stijgen, bijvoorbeeld van 37 naar 37,3, om die transpiratie in gang te zetten. En het transpiratievocht wordt veel gelijkmatiger over het lichaam verdeeld, ook over je benen en armen. Dat is veel efficiënter.”