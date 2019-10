Wat gebeurt er als een Amsterdammer door een hond wordt gebeten?

In Amsterdam geldt sinds 1 oktober van dit jaar een bijtprotocol om het aantal incidenten van gevaarlijke en agressieve honden in de openbare ruimte te verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten. De hond op dit foto komt niet in het verhaal voor. Beeld Nico Brons

1. Hoeveel bijtincidenten zijn er voorgevallen in het afgelopen jaar?

In 2019 zijn er in Amsterdam 91 bijtincidenten geregistreerd tot en met september. Of dat gaat om incidenten tussen twee honden of tussen hond en mens is onbekend. “Dat wordt bij de gemeentelijke registratie niet gesplitst,” zegt de woordvoerder van wethouder Laurens Ivens die over de openbare ruimte en dierenwelzijn gaat.

2. Is er algemeen beleid omtrent honden­beten?

Sinds in 2008 de ‘Regeling agressieve dieren’ werd afgeschaft, is er geen landelijk beleid meer en ligt de registratie van bijtincidenten bij de gemeenten. In Amsterdam geldt sinds 1 oktober van dit jaar een bijtprotocol om het aantal incidenten van gevaarlijke en agressieve honden in de openbare ruimte te verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Alle bijtincidenten worden centraal geregistreerd. Afhankelijk van de ernst van het incident komen gemeente en politie met maatregelen. Na een bijtincident kunnen eigenaren van honden in Amsterdam een waarschuwing krijgen, verplicht worden hun hond kort aan te lijnen of te muilkorven. Bij een ernstig incident kan de hond in beslag worden genomen.

3. Wat zijn de eventuele interventies?

“De politie kan opdracht geven de hond aan een agressietest te onderwerpen,” zegt Eline Spijker, letselschadeadvocaat bij Beer Advocaten in Amsterdam. “Een hondengeleider onderzoekt of het gedrag van de hond eenmalig is of dat zulk gedrag vaker kan voorkomen. Dat is het belangrijkste criterium: kan de situatie zich herhalen en vormt de hond een bedreiging voor de samenleving? Bij een zaak die ik deed, werd een vrouw in haar been gebeten. Bij testen reageerde de betrokken hond herhaaldelijk agressief op de agressietesten. Dan kan worden besloten het dier te euthanaseren.”

In Diemen, waar het tragische incident met het acht maanden oude slachtoffer plaatsvond, is een beleid dat vergelijkbaar is met het bijtprotocol van kracht, aldus Anton Mink van de gemeente Diemen. “Er moet echter wel onderscheid worden gemaakt tussen iets dat in de openbare ruimte gebeurt en in de privésfeer; de gemeente is verantwoordelijk voor wat er in de openbare ruimte gebeurt. Dat was bij het incident met de baby niet het geval.”

4. Wie is er aansprakelijk voor schade bij een hondenbeet?

De hondenbezitter is aansprakelijk voor schade die het dier aanricht. “Honden en andere huisdieren zijn nu eenmaal onberekenbaar in hun gedrag en als bezitter ben je aansprakelijk voor de gevolgen, ook als je er niets aan kon doen,” zegt Frederik Lieben, operationeel directeur en ­letselschadejurist bij letselschade­bureau JBL&G. “Dat wordt risico­aansprakelijkheid genoemd. Hondenbezitters kunnen daar via hun particuliere aansprakelijkheids­verzekering voor gedekt zijn.”

5. Wat gebeurt er na een bijtincident?

“Dat verschilt uiteraard per situatie,” zegt advocaat Spijker. “Als een slachtoffer aangifte doet, zal de politie een vervolgonderzoek instellen. Mogelijk wordt de hondenbezitter vervolgd, bijvoorbeeld omdat de bezitter onvoldoende heeft gedaan om het dier onschadelijk te houden. Ook zonder aangifte kan dit gebeuren. Daarnaast wordt over het lot van de hond besloten. In ernstige gevallen kan die worden geëuthanaseerd.”

Dat zal eerder gebeuren als het dier op de lijst hoog-risico-honden staat die staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in 2017 liet opstellen na bijt­incidenten met agressieve honden. Ook kan in een civielrechtelijke procedure schadevergoeding worden geëist.

6. Wie krijgt een schadevergoeding als het slachtoffer komt te overlijden?

Een beperkte kring nabestaanden heeft recht op overlijdensschade, als de overleden persoon niet meer in staat is hen te onderhouden of verzorgen. Ook moeten de kosten van de uitvaart worden vergoed. Sinds 1 januari hebben sommige nabestaanden ook recht op zogenoemde affectieschade. De vergoeding ligt tussen 12.500 en 20.000 euro, afhankelijk van de relatie met het slachtoffer.