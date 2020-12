Wat één zinnetje in een Britse schandaalkrant allemaal losmaakte

Een Britse tv-persoonlijkheid claimt dat hij onterecht is aangehouden vanwege een Amsterdamse cold case. De verdenking blijkt vooral gestoeld op berichten uit de tabloids. Maar hij bracht de zaak zelf aan het rollen.

‘In 2016 heeft een Amsterdamse officier van ­justitie een Europees Arrestatiebevel tegen mij uitgevaardigd op verdenking dat ik in mijn ­autobiografie had geschreven dat ik in de stad een berover heb gedood aan het eind van de ­jaren tachtig.’ Zo begint een e-mail die eind november binnenkomt bij deze krant. ‘Ik ben aan­gehouden en naar de gevangenis gebracht vanwege deze aanklacht. Het was allemaal niet waar. Ik ben van plan om het ministerie van Justitie aan te klagen. Ik heb niks te verbergen, ik wil alleen de waarheid.’

De mail is ondertekend met: CJ.

In Engeland kent men de 51-jarige Connagh Joseph ‘CJ’ de Mooi als televisiepersoonlijkheid. Nadat hij zich begin deze eeuw in de Britse versie van De zwakste schakel in de kijker heeft weten te spelen, is hij een tijd een van de vaste panel­leden in de populaire BBC-quiz Eggheads. De quizzer, die bekendstaat om zijn kennis en scherpe antwoorden, heeft een getroebleerd ­verleden. Dat speelde zich voor een deel af in Amsterdam. Eind jaren tachtig sliep hij op straat en verdiende hij zijn geld in het beruchte jongensbordeel Blue Boy in de Spuistraat. In Duitsland raakte hij daarna besmet met hiv.

Als een soort catharsis schrijft De Mooi in 2015 zijn autobiografie: CJ, my journey from the streets to the screen. In het boek beschrijft hij op pagina 73 hoe hij in een telefooncel langs een van de grachten staat te bellen als er op het raam wordt geklopt door een junkie die hem probeert te beroven met een mes. Hij duwt zijn ­belager in de gracht en kijkt niet meer naar hem om.

Niet terug te vinden

De Britse tabloid The Daily Mirror besteedt op 7 september 2015 aandacht aan de biografie. Journalist Emma Pietras brengt een artikel met de kop: ‘Egghead-ster CJ vreest dat hij een berover heeft VERMOORD toen hij dakloos was’. Het stuk focust op het incident aan de gracht. En er staat een zeer belastend citaat in: ‘I fully suspect I killed him.’ (‘Ik ga er volledig van uit dat ik hem heb vermoord.’)

In de passage in het boek waarin het incident wordt beschreven, zijn die woorden niet terug te vinden. Op de vraag of het zinnetje afkomstig kan zijn uit een interview dat hij ter promotie van het boek gaf, zegt De Mooi dat hij zich niet kan herinneren ooit met Pietras te hebben gesproken. “Ik herinner me niet dat ik dit gezegd heb. Als het voor mijn boek was, zou ik daaruit citeren. Ik heb het artikel of mijn citaten ook niet gezien voordat het stuk werd geplaatst.”

Alle tabloids in Engeland besteden er aandacht aan. De Britse mediastorm slaat snel over naar Nederland. ‘Britse tv-persoonlijkheid: ‘Ik heb een junk in Amsterdam gedood’ kopt de website van Het Parool diezelfde avond. Met die publicatie, waarin wordt gelinkt naar het stuk in The Daily Mirror, leidt het verhaal ook in ons land tot commotie. Kranten en tv-programma’s besteden aandacht aan de opmerkelijke zaak.

Eric Slot, die met zijn site Moordatlas.nl al jaren een database bijhoudt van alle moorden in Nederland, zit in de auto als hij op de radio hoort over de opmerkelijke bekentenis van CJ de Mooi. “Als dit klopt, heb ik deze moord binnen twee minuten gevonden,” zegt hij tegen zijn vriendin naast hem.

Waterlijken

Eenmaal thuis zet hij zijn computer aan en ­inderdaad: er is in 1988 een onopgeloste zaak die past bij het verhaal dat nu rondgaat in de media. Daarop schrijft Slot op zijn site een verhaal over de 36-jarige Norbert Dichtl, een Duitse junk wiens lichaam in juni 1988 in de Nieuwe Herengracht dreef. “Hij was de enige die paste bij de beschrijving in de pers,” zegt Slot. “De zaak is nooit opgelost. De politie vermoedde destijds dat de man met een stomp voorwerp op zijn hoofd was geslagen en vervolgens was verdronken.”

Het verhaal trekt ook de aandacht van de officier van justitie van het Amsterdamse Openbaar Ministerie die belast is met onopgeloste moord­zaken. Op 15 oktober 2015 wordt een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

In een brief van 19 oktober 2016 over de start van het onderzoek wordt door het OM gesteld dat CJ in het Parool-artikel zegt dat hij ‘een junkie in Amsterdam heeft vermoord’. Ook wordt het citaat uit The Daily ­Mirror aangehaald door justitie: ‘I fully suspect I killed him.’

De Amsterdamse politie is inmiddels tot de conclusie gekomen dat een aantal waterlijken uit 1988, waaronder de door Eric Slot genoemde junk Norbert Dichtl, zouden kunnen passen in het verhaal. Hoewel een concrete zaak en een concrete verdenking ontbreken, wil de politie hem graag horen. In september 2016 wordt De Mooi, als hij ­terugkomt van een verblijf in Zuid-Afrika, aangehouden op luchthaven Heathrow. Hij wordt overgebracht naar een gevangenis in Londen. De volgende dag wordt zijn zaak behandeld. “Het onderzoek van de Nederlanders is ge­baseerd op iets wat mogelijk gebeurd is. En mogelijk was het zelfverdediging,” stelt de advocaat van De Mooi. Na betaling van 5000 pond wordt zijn cliënt op borgtocht vrijgelaten.

Beschuldigd van aanranding

Dat hij vrijkomt, is allerminst een overwinning voor De Mooi. Met zijn arrestatie is namelijk ook de internationale mediastorm opnieuw in alle hevigheid losgebarsten. Opnieuw zijn er in verschillende landen krantenkoppen die reppen over zijn mogelijke betrokkenheid bij moord.

Daar komt bovenop dat hij in een slepende ­juridische strijd verwikkeld is geraakt na een ­beschuldiging van aanranding. Nadat die aanklacht tegen hem was vervallen, noemde De Mooi de naam van degene die hem had beschuldigd. En dat is in Engeland verboden. Daarom krijgt die zaak amper aandacht in de pers en volgen slepende en kostbare ­juridische procedures die pas onlangs zijn afgerond.

Geleden schade

In 2018 wordt De Mooi failliet verklaard. Hij probeert nu schadevergoeding te krijgen naar aanleiding van de zaak in Amsterdam. Op de vraag wat hem de meeste schade heeft berokkend, zegt hij stellig dat dat de zaak rond de vermeende moord in Amsterdam is. “Ik zit helemaal aan de grond. Ik kan geen werk meer krijgen. Mijn reputatie is kapot. Ik heb heel veel advocatenkosten gemaakt. Ik wil financiële compensatie voor de door mij geleden schade.”

Het Amsterdamse OM erkent dat er fouten zijn gemaakt. ‘Per abuis is in het Europees Aanhoudingsbevel – en ook in de brief – de zin I fully suspect I killed him opgenomen,’ schrijft het OM. ‘Deze zin komt niet voor in het boek, waarschijnlijk is die overgenomen uit een krantenartikel en niet meer gecheckt. Dat ­betreuren we.’

Dat betekent niet dat de zaak nu is afgedaan. “We zouden hem nog steeds graag willen verhoren over het voorval in 1988,” zegt een woordvoerder.

I fully sespect I killed him

En dan is er natuurlijk nog dat ene zinnetje: I fully suspect I killed him. Niemand heeft het waarheidsgehalte van het artikel in The Daily Mirror gecontroleerd.

We nemen contact op met Emma Pietras, de auteur van het verhaal. Zij blijft bij het stuk. Als bewijs dat ze De Mooi heeft gesproken, stuurt ze een foto van haar en De Mooi, zittend op een bed in een hotelkamer. Ook beschikt ze nog over de geluidsopnames van het gesprek.

De opnames wil ze niet geven, wel de transcriptie. Daarin valt te lezen dat De Mooi haar heeft verteld dat hij de man in het water gegooid heeft, inclusief de frase ‘I fully suspect I killed him’. Sterker: hier beweert hij dat van zelfverdediging geen sprake was. Ook zegt hij dat het gebeurde ‘in de omgeving van het Rokin’. Het woord Rokin komt in De Moois autobiografie niet een keer voor.

“Het was inderdaad bij het Rokin,” erkent CJ. Hij slaakt een diepe zucht. “Ik herinner me dat interview gewoon niet meer.” Op de vraag of hij niet bang is dat hij, door het voorval nu zelf op te rakelen, opnieuw grote problemen over zichzelf afroept, zucht hij nogmaals diep. “Als de transcriptie juist is, dan is het mijn eigen schuld.”