Wat doet die parkeergarage bij het autoluwe Koningsplein?

Autoluw betekent niet autovrij, zoals op het Singel is te zien, waar de parkeergarage van de Kalvertoren voor ingewikkelde situaties zorgt. Beeld Daphne Lucker

Vanaf de kerk De Krijtberg op het Singel komt een auto met Franse kentekenplaten aangereden. Hoe die hier verzeild is geraakt, geen idee, want even verderop, ter hoogte van de Wijde Heisteeg, blokkeren verzinkbare paaltjes de toegang tot deze zijde van de kade. Maar eenmaal op het Koningsplein aanbeland wordt het voor de Fransoos pas echt ingewikkeld: feitelijk houdt de rijweg hier op. Er is natuurlijk wel een oplossing: twee stoepen over en de Fransen kunnen hun weg vervolgen aan de overzijde van het Singel, richting Munt. Hetgeen dan ook geschiedt.

Het is misschien wel de onwaarschijnlijkst ingerichte verkeerssituatie van de stad: het gebied rond het Koningsplein. Autoluw beleid in de praktijk. Met pleisters en touwtjes zijn hier problemen en probleempjes aan elkaar geknoopt. Met als gevolg een loop waarin je alleen met een intens doorleefde kennis van plaatselijke rijrichtingen en inrijverboden nog uit kan komen.

Een tikje onlogisch

Alles is hier ingewikkeld en een tikje onlogisch, maar misschien wel de belangrijkste complicerende factor is de parkeergarage op het Singel. Tussen Koningsplein en Munt, met de autovrije Bloemenmarkt aan de overkant, zit op nummer 451 de parkeergarage van de Kalvertoren. Capaciteit: 130 auto’s. Wie hier wil parkeren, móet over het Singel.

Ooit, we spreken over 2011, werd in de gemeenteraad gesproken over een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad. De ambitieuze plannen om doorgaand verkeer te weren, scharnierden rond het Muntplein. Daar werd geknipt, er werd een stop gezet op het begin van de Vijzelstraat en de Amstel werd eenrichtingsverkeer.

Afsluiten voor auto’s

Ja, zeiden ze in de gemeenteraad: het Singel zouden we moeten afsluiten voor auto’s, dan kunnen we ’m inrichten als voetgangersgebied. Een beetje zoals de Oude Turfmarkt, die er ontegenzeggelijk van is opgeknapt.

Alleen, die parkeergarage. Geëxploiteerd door Q-park, in het bezit van de eigenaar van de Kalvertoren. Die lag stevig in de weg. Een ondernemer kun je best dwingen te verhuizen, maar dat kost geld. En, zo bleek uit het debat in de raad: uitkopen is duur. Te duur, kennelijk. Dus bleef het Singel, met dank aan de garage, op deze plaats een rijweg.

Het gevolg is dag in dag uit zichtbaar op het Singel. De rijweg ligt er, waarom zouden we die dan niet gebruiken? Dus rijden er busjes van aannemers, bestelauto’s met leveringen en vooral heel veel gemeentelijke karretjes, van vuilnisautootjes tot de stadsreiniging. Onduidelijkheid troef, verkeerscirculatie die met plakband aan elkaar wordt gehouden.

De gemeente: we moeten rekening houden met meerdere belangen Volgens de gemeente wordt de route over het Singel opengehouden om de bewoners die ook een plekje hebben in de parkeergarage in staat te stellen deze te bereiken, zegt een woordvoerder. “We maken efficiënt gebruik van parkeerplaatsen in de beperkte openbare ruimte door bewoners zonder eigen parkeerterrein een vergunning te bieden waarmee ze in garages kunnen parkeren.” En de gemeente heeft te maken met alle verschillende belangen, autoluw is duidelijk iets anders dan afsluiten. “We moeten nog wel ruimte bieden aan bijvoorbeeld logistiek, nood- en hulpdiensten en zorgvervoer. Dat houdt in dat autoluw niet autovrij betekent.”

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.