Wat doet deze stapeling van ellende met kinderen? ‘Kinderen kunnen touwtje springen tussen de brokstukken’

Eerst een pandemie, vier stormen, een gijzeling op het Leidseplein, een alarmerend klimaatrapport en een oorlog in Europa. Wat doet deze stapeling van angst en ellende met kinderen?

De deurbel gaat. Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC, excuseert zich voor het onderbreken van het interview en doet de deur open. Twee jongens van een jaar of acht staan op de stoep. De vuisten klemmen om plastic tassen vol lege flessen: statiegeld voor Oekraïne. Of Popma ook nog wat flessen over heeft voor Giro555?

Niet alleen een hartverwarmend initiatief, zegt Popma als hij het interview weer oppakt, maar het kan voor kinderen, en voor volwassenen trouwens ook, fijn zijn om bij gevoelens van verdriet en machteloosheid iets actief te doen. “Daarbij biedt het veel mensen enige troost om te zien dat er ook veel ‘goeds’ gebeurt in bange tijden.”

Popma kijkt met grote vrees naar de kinderen in Oekraïne. “Oorlog raakt kinderen altijd het hardst.” Hij denkt ook aan de tienduizenden vluchtelingenkinderen in Nederland voor wie de beelden uit Oekraïne oude trauma’s kunnen doen herleven. Maar Popma maakt zich tevens zorgen over de kinderen en jongeren in Nederland. Afgezet tegen de periode voor corona hebben anderhalf keer zoveel jongeren psychische hulp nodig, blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. “Daar waren we dus nog niet uit en nu komt daar een nare oorlog bovenop.”

Uit de onderzoeken van Amsterdam UMC rijst het beeld dat er meer somberheid is over de toekomst. “Jongeren zitten met vragen als: krijg ik mijn opleiding nog wel af? Of: is er straks wel een huis of een baan voor mij? Maar ook: Waar gaat het überhaupt met de wereld heen? Als je gevoelig bent voor angst en somberheid, dan is dit echt een moeilijke tijd.”

Eerst was er twee jaar lang een pandemie met lockdowns, een klimaatcrisis en oorlog in Europa. Wat doet die stapeling van angst en ellende bij de generatie kinderen die in dit onrustige tijdsgewricht opgroeien? Popma kan daar geen panklaar antwoord geven, bij gebrek aan onderzoek op dit punt. Wel is er veel studie verricht naar de gevolgen van ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen. Een scheiding, een sterfgeval, huiselijk geweld – of alles in één jeugd.

Bij vier is er een kantelpunt

“Bij kinderen die daar gevoelig voor zijn, wordt het erger als meerdere nare gebeurtenissen zich opstapelen. Eén of twee vervelende ervaringen is normaal. Kinderen zijn over het algemeen ook veerkrachtig. Maar bij meer dan vier is er een soort kantelpunt: de kans wordt dan groter dat het op de langere termijn minder goed gaat met die kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld fysieke klachten krijgen. Of ze krijgen moeite met het aangaan van relaties of het behouden van een baan.”

Volgens Popma zijn er steeds meer aanwijzingen dat als daar positieve ervaringen tegenover staan – bijvoorbeeld een volwassene bij wie een kind zich veilig voelt – die een deel van de negatieve effecten kunnen compenseren. “Dat vind ik altijd een hoopvolle gedachte, zeker in dit soort tijden.”

Dat kinderen erg onder de indruk zijn van de oorlog in Oekraïne merken ze ook bij de Kindertelefoon, waar elke dag tientallen telefoontjes over de oorlog binnen komen. In die zin is de Kindertelefoon een soort thermometer van het welbevinden van de jeugd. Het registreerde vorig jaar, midden in de pandemie, 49 procent meer telefoontjes over emotionele problemen dan voor corona.

Het valt de vrijwilligers nu ook op dat kinderen vaak beginnen over de heftige filmpjes die ze hebben gezien. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon maakt zich zorgen over de beelden waar kinderen via sociale media aan worden blootgesteld. Vroeger zagen kinderen het op televisie, maar toen werd het gereguleerd door de zenders of tenminste de ouders. Maar dat toezicht is er met sociale media veel minder. “Steeds jongere kinderen vinden via sociale kanalen steeds meer toegang tot nieuws en daarmee ook tot beelden.”

Kinderen krijgen een crisis dus tegenwoordig op een hele andere manier mee, zegt Popma. Dat zal positieve en negatieve effecten hebben, zegt hij. Aan de ene kant zien ze dat mensen weerbaarheid hebben en elkaar helpen, en dat kan goed werken, aan de andere kant zien ze ook nare beelden. Dat zijn nieuwe dimensies. Daarom kunnen we ook niet alle lessen uit de geschiedenis plakken op deze situatie.”

Houd het behapbaar

Tegelijkertijd blijven bepaalde dingen altijd hetzelfde, zoals: praten is heel gezond. Dus ga vooral het gesprek aan met de kinderen, zegt opvoedkundige Marina van der Wal. Doe dat eerlijk, laat zien dat je ook bezorgd bent, maar overdrijf daarbij niet. “Voor kinderen maakt het vooral uit hoe volwassenen er mee omgaan. Als volwassenen continu in paniek zijn en de hele dag het nieuws aan het checken zijn om te kijken; hoe ver, hoe erg en hoe vreselijk alles is, dan slaat die angst en die onzekerheid over op kinderen. Wij hebben als volwassenen een cruciale rol in hoe onze kinderen deze onzekere tijd door gaan maken en wat het uiteindelijke effect op ze is.” Nog een tip: houd het behapbaar. “En laat zien dat als de nood aan de man is, er altijd mensen te hulp schieten. Als je verdwaald bent, is er ook altijd iemand die je naar je ouders brengt.”

Ook Van der Wal krijgt meer telefoontjes, vooral van ouders van kinderen die al dealen met somberheid, depressie en angst. “Ik hoor het ook terug van collega’s.” Tegelijkertijd wil Van der Wal de veerkracht van kinderen niet onbenoemd laten. “Kinderen zijn in staat om touwtje te springen tussen de brokstukken. Niet omdat ze het niet erg vinden, maar ze zijn veel beter in staat dan volwassenen om de situatie te nemen zoals hij is. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. En verder is het aan ons om duidelijk te maken dat ze veilig zijn bij ons: “Ik hou van je, ik zorg voor je en we gaan het samen doen.”

Bij de Kindertelefoon beginnen kinderen vaak over heftige filmpjes die ze hebben gezien. Beeld Dingena Mol