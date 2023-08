Wat doen die Poolse ‘spookbussen’ in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam?

Een Poolse touringcar doet tijdelijk dienst als GVB buslijn 443. Beeld Jakob van Vliet

Op de rotonde aan het einde van de KNSM-laan staat een Poolse touringcar van Bialas Maxpol Transport – vijf sterren. Op de achterkant van de bus staat ‘autokary i busy do wynajęcia’. Dat betekent ‘auto’s en bussen te huur’, met erbij twee telefoonnummers.

Toch hangt op het raam bij de ingang van de bus een A4’tje met ‘GVB 433’. Op de stoep staat de chauffeur een sigaretje te roken. Hij is Pools. Engels spreekt hij ‘a little bit’. Er staat niemand op zijn bus te wachten.

Weten mensen eigenlijk wel dat ze met deze bus naar de stad kunnen rijden? “No city,” zegt de man, maar welke bestemming hij wel aandoet, schiet hem niet te binnen. Na een tijdje: “All the way straight, left, traffic stop, no Central Station, to the left.”

En is het druk in zijn bus? “Mmm,” zegt de man.”Fiftyfifty.” Dan is het 11.33 uur, het is zijn tijd, en met een lege bus vertrekt hij.

Spookbussen

Sinds drie weken rijden Poolse touringcars rondjes door het Oostelijk Havengebied, ogenschijnlijk voortdurend leeg. Een verbaasde bewoners sprak op stadszender AT5 zelfs over ‘spookbussen’.

Ook bewoner Paul heeft zich verbaasd. “Het was onduidelijk. Ik dacht eerst dat het touringcars waren die hier een rondje maken om het eiland te laten zien. Dat gebeurt wel vaker, het is mooi wonen hier.”

Maar de bussen bleven maar komen. Paul: “Nu blijken het pendelbussen te zijn van het GVB. Ze hebben ook wel een bordje 433, maar de dienstregeling heet 43. Het is allemaal een beetje vaag. Ik heb die bus zelf ook nog nooit genomen.”

Verder heeft Paul er weinig problemen mee dat het GVB Poolse bussen en chauffeurs inzet. “Het enige irritante is wel dat ze die zware motoren altijd laten draaien. Er staat nog een bord: ‘Tijdens het wachten motoren uitzetten’, maar dat doen ze niet. En het is ook niet vriendelijk voor ouderen. Bij mij in de flat wonen veel senioren en die komen echt die vier trappen van die bus niet op.”

Personeelstekort

Het GVB laat weten dat het door personeelstekort dit jaar gedwongen is om tijdens de zomerdienstregeling extra aanpassingen te doen. Zo rijden de buslijnen 38 en 43 niet. “Op delen van die routes zijn de keuzes voor ander openbaar vervoer beperkt,” zegt een GVB-woordvoerder. “Daarom bieden we reizigers op die delen als service gratis alternatief vervoer in de vorm van een pendelbus. Niet ideaal, maar beter dan helemaal niet rijden.”

Het GVB heeft touringcarbedrijf Jan de Wit ingeschakeld om de pendelbussen te verzorgen en dat bedrijf zet soms Poolse touringcars met Poolse chauffeurs in. De woordvoerder: “Daardoor kan het voorkomen dat de pendelbus een Pools kenteken heeft en gereden wordt door een Poolse chauffeur. De chauffeurs moeten ten minste Engels spreken en spreken ook vaak Duits. Ook zijn de chauffeurs goed opgeleid en kennen ze de route die ze moeten rijden.”

Bij de beginhalte wacht buurtbewoner Attie Jonkhard met haar kleinkind op bus 65. Ze heeft geen bezwaar tegen de tijdelijke Poolse touringcars. “Welnee, ik vind dat helemaal niet raar. Wat ik wel raar vind is dat de 43 in de zomer niet rijdt. Die gaat naar Centraal Station en nu moet ik overstappen. En dát vindt hier iedereen.”

De zomerdienstregeling van het GVB, inclusief Poolse pendelbussen, loopt tot en met zaterdag 2 september.

Over de auteur: Hans van der Beek werkt ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden had hij populaire rubrieken als Hans Halveert en Schuim, nu schrijft hij vooral Amsterdamse achtergrondverhalen en reportages.