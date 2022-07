Wat deden die F35’s zo laag boven de stad?

F-16's van de Koninklijke Luchtmacht in de missing-manformatie tijdens een ceremonie in 2020. Beeld PATRICK VAN KATWIJK/ANP

Het was even schrikken voor de Amsterdammers. Overvliegende Boeings of Airbussen zijn ze wel gewend, maar vier laagvliegende straaljagers boven de hoofdstad is toch andere koek. Op sociale media regent het reacties over het plotse kabaal.

De vliegtuigen waren onderdeel van de jaarlijkse herdenking van omgekomen luchtmachtpersoneel van Defensie. Die vindt traditiegetrouw op 1 juli plaats, de dag van de oprichting van de luchtmacht. Dat gebeurt door het uitvoeren van een fly-by in zogenaamde missing-manformatie vanuit vliegbasis Soesterberg. Hierbij verlaat één toestel van een groep van vier F-35's de formatie en vliegt steil naar boven. Dit als eerbetoon aan de gevallenen.

Hoewel de reacties op Twitter anders doen vermoeden, zijn de straaljagers niet door de geluidsbarrière gebroken. “Dat mag niet boven Amsterdam,” legt een woordvoerder van Defensie uit.

sorry ik schrik me echt een hoedje als ik vanuit de trein opeens 4 straaljagers laag over amsterdam zie vliegen — eurostar jelle (@zuurmannetje) 1 juli 2022

@Amstelveenz 4 straaljagers vlogen even laag over. Lig je dan in tuin met je ogen dicht, schrik je en denk je er komt een vliegtuig naar beneden. — Robert Hendriks (@RobertH50055622) 1 juli 2022

