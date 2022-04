De Taghi Podcast

Wat deden de foto’s van de gemartelde Naima Jillal bij Ridouan Taghi?

Youssef Taghi sprak voor het eerst in de rechtszaal over zijn rol bij de mogelijke ontsnappingsplannen van Ridouan Taghi. En een lugubere vondst: op een telefoon die werd gevonden bij de arrestatie van Taghi in Dubai in 2019, werden foto’s van een gemartelde vrouw aangetroffen. Wat zegt dat?