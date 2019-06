Wat betekent uitspraak rechter voor MC Slotervaart?

MC Slotervaart werd 25 oktober 2018 failliet verklaard. Beeld Dingena Mol

1. Wat is de stand van zaken rond het voormalige Slotervaartziekenhuis?

Het ging eind oktober vorig jaar failliet. Er waren, als we curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot moeten geloven, tientallen gegadigden voor een doorstart. Die werden, weer volgens Van Zanten en De Groot, afgeschrikt door het voorkeursrecht dat het stadsbestuur had gevestigd op het ziekenhuispand. Dat gebouw met voorsprong het kostbaarste onderdeel van de boedel, ondanks het enorme achterstallige onderhoud. Het staat op een plek waar projectontwikkelaars verlekkerd naar kijken. Maar het voorkeursrecht geeft de gemeente het recht op eerste koop. Een doorstart bleef uit en Van Zanten en De Groot streven nu naar een zo hoog mogelijke opbrengst van de boedel, zodat de schuldeisers – die voor 45 miljoen aan vorderingen hebben – kunnen worden voldaan.

2. Het komt vrijwel nooit voor dat alle schuldeisers volledig worden terugbetaald. Is dat nu anders?

Wel als een ingenieus plan doorgaat dat voorziet in een rentree van de oud-eigenaren, onder wie zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. Vastgoedbedrijf Zadelhoff is bereid hen 45 miljoen te lenen, precies genoeg om alle schulden af te betalen. Na deze operatie zou de eigendom weer bij Winter en de andere ex-aandeelhouders in het ziekenhuis liggen. Die kunnen het pand verhuren aan zorgpartijen en willen er woningen voor onder meer medisch personeel realiseren. Zadelhoff wil vervolgens medeaandeelhouder worden in de herleefde MC Slotervaart BV.

Zorgondernemer Loek Winter. Beeld ANP

3. Waarom is de gemeente tegen?

Het college heeft moeite met een comeback van Winter, gezien diens rol in het faillissement. Bovendien vreest het stadsbestuur dat ‘de buurtzorgfunctie’ verloren gaat. Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) voorziet dat er dure klinieken komen in het pand om de investering van 45 miljoen terug te verdienen. Juist om dat soort ontwikkelingen te voorkomen vestigde de gemeente vorig jaar het voorkeursrecht.

4. Waar ging de uitspraak van de rechter-commissaris gisteren over?

De gemeente wilde dat hij de curatoren opdracht zou geven tot onderzoek naar eventuele onrechtmatigheden begaan door de vorige eigenaren. Zoiets is standaard bij een faillissement. Maar de curatoren zeggen geen geld te hebben voor zo’n onderzoek, dat bovendien kan leiden tot het afketsen van de deal met Zadelhoff. Komt bij dat ze zeggen geen aanwijzingen te hebben voor onregelmatigheden.

5. Wat besliste de rechter-commissaris?

Dat voorrang moet worden gegeven aan de deal met Zadelhoff, ook omdat er toch al drie door minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gelaste onderzoeken lopen naar het faillissement. De rechter-commissaris weigert de curatoren opdracht te geven te gaan onderhandelen met de gemeente over verkoop van het pand, zoals het stadsbestuur verlangde. De kans is levensgroot dat in dat geval een veel lager verkoopbedrag tot stand zal komen dan de 45 miljoen die Zadelhoff op tafel wil leggen. De curatoren ‘dienen te worden ondersteund’ bij het realiseren van het bod van Zadelhoff, aldus de rechter-commissaris. De vraag is of het stadsbestuur dat nu zal doen of andere juridische middelen uit de kast zal halen.