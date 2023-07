Wat betekent de val van het kabinet Rutte IV voor Amsterdam? ‘Dit kán toch niet?’

Jeugdzorg, woningbouw, asiel: de val van het kabinet zorgt de komende maanden voor onzekerheid op veel dossiers. Ook in Amsterdam, waar het stadsbestuur juist hoopte op doorbraken uit Den Haag.

Ja, de drie Amsterdamse leiders van de coalitiepartijen – PvdA, GroenLinks en D66 – hielden rekening met een val van het kabinet, al verraste de timing hen wel. “Het is toch bij de beesten af dat het nu struikelt omdat de VVD een getal zet op het aantal kinderen dat bij hun vluchtende ouders mag blijven?” zegt D66-leider Reinier van Dantzig. “Treurig eigenbelang,” vindt PvdA-leider Marjolein Moorman. “Alsof er niet genoeg problemen zijn.” GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink: “Dit is het falen van een politieke generatie.”

Het is niet verwonderlijk dat drie progressieve Amsterdamse partijleiders na de val van het kabinet hun pijlen richten op VVD-leider Mark Rutte. Maar los van de partijpolitiek maken ze zich grote zorgen over de gevolgen voor de Amsterdamse problematiek, van woningbouw tot asielopvang en jeugdzorg.

Controversieel beleid

De stad heeft het kabinet namelijk hard nodig. Dat gaat niet alleen om geld, maar ook om wetswijzigingen. Een kabinet dat anderhalf jaar bezig is, werkt hard aan het doorvoeren van beleid. Maar veel beleid rond spannende thema’s zal nu controversieel worden verklaard, waarmee besluitvorming stil komt te liggen. Het moet voorkomen dat een kabinet over zijn graf heen regeert.

Onduidelijk is nog om welke thema’s het gaat, maar Rutger Groot Wassink noemt als wethouder Opvang de gevolgen voor de asielopvang dramatisch. Hij is mild voor staatssecretaris Eric van der Burg (VVD), die volgens hem ‘echt oprecht heeft geprobeerd’ tot een deal te komen. “Maar de conclusie is wel dat de regie op het asieldossier totaal ontbreekt.” De spreidingswet, waarmee asielzoekers verdeeld worden over gemeenten, raakt volgens Groot Wassink verder uit zicht.

Daarmee blijft de druk op Amsterdam, waar het Rijk vaak een beroep op doet in noodsituaties, hoog. Momenteel vangt de stad 3242 asielzoekers en statushouders op. Eerder werd al duidelijk dat de stad tegen de capaciteitsgrenzen aan loopt. Nieuwe opvang drukt steeds zwaarder op toch al kwetsbare voorzieningen.

Wachten

Marjolein Moorman vreest als wethouder Jeugdzorg ondertussen voor de hervormingsagenda Jeugdzorg. “Dit jaar hebben we zelf extra geld vrijgemaakt om onder meer de wachtlijsten tegen te gaan, maar iedereen ziet dat het echt anders moet. Ik vrees dat die hervormingen helemaal zullen stilliggen.”

Ook wijst ze op de problemen in het onderwijs, zoals het lerarentekort en de slechte leesvaardigheid. “Met Dennis Wiersma is net al een minister vertrokken die grote plannen had. Nu wordt het weer een jaar wachten tot we echt verder kunnen. Dat kan toch niet?”

Staking leraren in de Jordaan. Beeld Mariet Dingemans

Wooncrisis

Van Dantzig: “We kunnen het ons echt niet permitteren de show stil te leggen tot de verkiezingen in november.” Als wethouder Woningbouw wijst hij daarbij op de wooncrisis. “Er is al zoveel onzeker: de stijgende rente, de bouwkosten. Elk grassprietje onzekerheid erbij maakt het ingewikkelder voor alle partijen.”

Zo wijst hij op de regulering van de middenhuur, die er nog steeds niet doorheen is in Den Haag, en de bouw-startsubsidie, waarmee de overheid geld toezegt om moeilijke woningbouwprojecten van de grond te krijgen, nog voor de eerste paal de grond in gaat. “Dat moet allemaal niet te lang boven de markt blijven hangen, maar ik hou er rekening mee dat het langer gaat duren.”

Tegelijkertijd gaan staande afspraken gewoon door, waarmee bijvoorbeeld megaprojecten als de ontwikkeling van Zuidasdok en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in principe verder kunnen. Ondertussen liggen kostenoverschrijdingen in het verschiet. Wie pakt dan de handschoen op? Den Haag zal het al snel doorschuiven naar het nieuwe kabinet.

Vertraging

En dan is er nog Schiphol, waar de rechter vrijdag toestemming heeft gegeven voor krimp. Het kabinet wilde het aantal vluchten terugbrengen van 500.000 naar 460.000 per jaar, maar kreeg een kort geding van luchtvaartmaatschappijen aan de broek.

Na groen licht van de rechter werd door minister Mark Harbers (Infrastructuur) hoopvol gesteld dat regelingen nu eindelijk doorgezet kunnen worden. Vanaf maart 2024 zouden de krimpplannen worden uitgevoerd, maar met een demissionair kabinet en verkiezingen op komst lijkt ook die planning onder druk te staan.

Het laat zien: de val van het kabinet betekent vertraging op dossiers waar juist behoefte is aan versnelling. Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG), noemde de val van het kabinet daarom onbezonnen. “Denk daarbij aan het enorme tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke energietransitie en het versterken van bestaanszekerheid. Stilstand is nu onverantwoord.”

Knak in vertrouwen

“De kabinetsformatie duurde vorige keer bijna een jaar,” zucht Groot Wassink. “Dat betekent dat er lange tijd niet gewerkt wordt aan de grote problemen waar we voor staan, van klimaat tot asiel.”

Moorman spreekt van een knak in het vertrouwen in de politiek. “Het land wordt steeds onbestuurbaarder. Gaan we nu weer een knetterharde campagne voeren en er daarna uit proberen te komen? Dat is toch ongeloofwaardig?”

De vraag die vaak gesteld wordt: wil Moorman het dan niet zelf in Den Haag anders aanpakken? Daar moet de politica goed over nadenken, maar: “Ik had liever gehad dat deze vraag helemaal niet aan de orde was, omdat Rutte zijn verantwoordelijkheid had genomen.”