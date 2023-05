Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor vakantieverhuur in de stad? En nog 6 vragen

De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente Amsterdam geen verbod op vakantieverhuur in de binnenstad mocht invoeren. Al jaren probeert men met name Airbnb in te dammen, maar dat gaat moeizaam. Wat betekent deze uitspraak?

1. Waarom wil het stadsbestuur al jaren vakantieverhuur inperken?

Vakantieverhuur via online platforms, zoals Airbnb, werd in 2013 door het stadsbestuur met open armen ontvangen. Zo zou de stad, was het argument, optimaal benut worden als de Amsterdammer op vakantie ging.

Little did they know. In 2014 stonden er ongeveer 7000 Amsterdamse advertenties op Airbnb. In vier jaar tijd steeg dat aantal tot 30.000. Inwoners verhuurden massaal hun appartementen, investeerders kochten hiervoor panden op en zelfs zeecontainers werden lukraak geplaatst om aan te bieden aan de toerist die naar Amsterdam kwam. Buurtbewoners ervoeren geluidsoverlast en maakten zich zorgen om de cohesie in de buurt.

Airbnb werd een van de symbolen van het massatoerisme waar Amsterdam onder gebukt gaat. Vakantieverhuurders verweerden zich hevig, onder meer met rechtszaken. Zij stellen dat vakantieverhuur slechts een fractie van alle overnachtingen vormt en er juist minder overlast is ten opzichte van bijvoorbeeld hotels.

2. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen?

Tot 2014 bestonden geen specifieke regels voor vakantieverhuur, maar toenmalig woonwethouder Laurens Ivens bedacht de ene na de andere list om het minder aantrekkelijk te maken. Vaak lag dit juridisch ingewikkeld, maar toch lukte het de gemeente veel maatregelen er doorheen te krijgen.

Zo moeten verhuurders bij de gemeente een vergunning aanvragen. Deze wordt alleen verleend aan bewoners die hier ook staan ingeschreven, waardoor het voor investeerders die pandjes kopen voor vakantieverhuur, die verhuur vrijwel onmogelijk is gemaakt. Daarnaast moeten verhuurders ook een registratienummer bezitten.

Verder mag een woning maximaal dertig nachten per kalenderjaar worden verhuurd aan maximaal vier personen per keer en moet elke periode van vakantieverhuur vóóraf bij de gemeente gemeld worden. Bij overlast die gasten veroorzaken kan de gemeente de vergunning intrekken en flinke boetes uitdelen.

In 2020 werd daarnaast een algeheel verhuurverbod ingevoerd voor het Wallengebied en een deel van de grachtengordel, maar een jaar later moest dat alweer van tafel nadat de rechter oordeelde dat dit helemaal niet kon volgens de wet. De gemeente ging vervolgens in hoger beroep.

3. De Raad van State oordeelde vervolgens dat de gemeente Amsterdam in 2020 geen verbod op vakantieverhuur in de binnenstad mocht invoeren. Wat betekent dat?

Nadat een Amsterdamse bestuursrechter het verbod al van tafel veegde, doet de Raad van State dat woensdag opnieuw. Volgens de hoogste bestuursrechter van het land was de maatregel van het stadsbestuur onevenredig.

Het college van b. en w. had voor het instellen van een verbod moeten onderzoeken of minder vergaande maatregelen genomen konden worden om het beoogde doel te bereiken. ‘Niet is gebleken dat het college dit heeft gedaan,’ valt te lezen in het vonnis.

4. Wat zijn de consequenties?

Een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Wonen) zegt de uitspraak te gaan bestuderen en te kijken wat de gevolgen zijn voor het beleid. Want hoewel de gemeente op de vingers is getikt door de Raad van State, biedt de uitspraak ook – zij het een zeer karig – toekomstperspectief.

Waar de eerste rechter nog zei dat een verbod wettelijk niet mogelijk is, wordt dat nu gecorrigeerd. Het mág wel, maar dan moeten eerst alle andere mogelijkheden worden uitgeput. Tegelijkertijd is de landelijke wet rond toeristische verhuur recent veranderd en heeft de Raad van State zich niet uitgesproken of binnen deze vernieuwde wet een verbod ook tot de opties behoort

5. Is een vakantieverbod in bepaalde wijken nog nodig?

Daar zal Pels goed over moeten nadenken. Met de bestaande regels sinds 2020 zijn er voor Pels veel mogelijkheden om de grootste overlast tegen te gaan. Het succes daarvan valt of staat bij de handhaving, maar die staat in de stad onder druk vanwege beperkte capaciteit.

Juist een verbod in specifieke wijken kan de handhaving vergemakkelijken: een totaalverbod is makkelijker te controleren dan de vraag of iemand de dagengrens oversteekt en 32 dagen verhuurt.

6. Is het in andere steden wel gelukt?

Nee. In 2017 draaide Berlijn het in 2016 ingelaste verbod op Airbnb terug, onder meer na rechtszaken. De regels zijn daar inmiddels enigszins vergelijkbaar: zestig dagen per jaar mogen ze hun huis verhuren aan toeristen en ze moeten ook een registratienummer aanvragen.

Vorig jaar eisten grote Europese steden als Amsterdam, Parijs en Barcelona strengere regels van de Europese Commissie om illegale vakantieverhuur aan te pakken. Zo zouden platforms hun data moeten delen met de overheid.

7. Hebben de maatregelen effect gehad?

Er wordt flink minder verhuurd in de stad ten opzichte van het hoogtepunt van 30.000 advertenties in 2018 omdat het simpelweg minder aantrekkelijk is door alle regels, maar ook door de coronaperiode.

Tegelijkertijd maakt wethouder Pels zich nog steeds zorgen, schreef ze vorige week aan de raad: ‘De toename van het aantal meldingen in 2022 ten opzichte van 2021 laat zien dat het toerisme weer aantrekt. Meer toerisme zorgt voor meer verhuringen van woonruimte en dit leidt ertoe dat Amsterdammers meer overlast van toeristische verhuur ervaren.’

