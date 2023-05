Wat betekent de Deense overname van Atalmedial voor Amsterdams bloedonderzoek?

Unilabs heeft sinds twee weken een koopovereenkomst met Atalmedial. Beeld ALAIN JOCARD/ANP

1. Wat doet Atalmedial?

Stel: u voelt zich al een paar maanden vreselijk moe en kortademig. De huisarts stelt een bloedonderzoek voor om te achterhalen of u bijvoorbeeld bloedarmoede heeft. Atalmedial voert dat bloedonderzoek vervolgens uit. Die organisatie heeft priklocaties in de stad en een groot laboratorium in het voormalige Slotervaartziekenhuis. Atalmedial doet ook onderzoek van urine of ontlasting voor ziekenhuizen. Daarnaast levert de organisatie trombosezorg.

2. Waarom wil Unilabs een bedrijf als Atalmedial overnemen?

Bij Unilabs werken in 14 landen meer dan 14.000 mensen. “Door die grootschaligheid profiteren Amsterdamse patiënten van innovaties die leiden tot betere en goedkopere testen,” zegt Jeroen van Roon, bestuursvoorzitter van Unilabs Benelux.

Unilabs heeft sinds twee weken een koopovereenkomst met Atalmedial, maar wil niet kwijt wat het overnamebedrag is. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat zal naar verwachting enkele maanden duren.

3. Kleven er nadelen aan dit soort overnames?

“Er zitten risico’s aan,” zegt Heiman Wertheim, medisch microbioloog in Radboud UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. Unilabs is onderdeel van een commerciële partij, verklaart hij. “Waar medische microbiologen in kleinere niet commerciële laboratoria in ziekenhuizen waakzaam zijn voor bijvoorbeeld overbodige testen, is dat van nature tegen het belang van grote commerciële partijen.”

Op de korte termijn verwacht Wertheim geen problemen, maar hij maakt zich bij dit soort overnames wel zorgen voor de effecten op de langere termijn bij het opsporen en bestrijden van infectieziekten. Dat geldt ook voor de aanpak van antibioticaresistentie.

“Nederland heeft de laagste antibioticaresistentiecijfers ter wereld door goede regionale en landelijke samenwerking,” aldus Wertheim. “In landen waar commerciële laboratoria meer gemeengoed zijn, liggen die cijfers hoger mede door gebrek aan deskundige duiding en minder verbinding met de regio. Bij commerciële overnames van huisartsenpraktijken zien we nu al problemen.”

4. Infectieziektenbestrijding is ook een taak van de GGD. Wat vindt GGD Amsterdam van de overname?

De Amsterdamse GGD heeft een eigen laboratorium, wat uniek is in Nederland. “Voor Amsterdamse huisartsen doen wij nu bijna alle diagnostiek naar ziekten die zich onder de bevolking kunnen verspreiden, zoals hiv,” zegt Mariken van der Lubben, hoofd van het streeklaboratorium van de Amsterdamse GGD. “Atalmedial richt zich op de diagnostiek van aandoeningen zonder besmettingsgevaar, zoals bloedarmoede. Die verdeling bestaat al jaren en werkt goed. Ik heb geen reden om aan te nemen dat die verdeling verandert door de overname.”

Dat wordt bevestigd door Claudia Pronk, bestuursvoorzitter van Atalmedial die na de overname een functie krijgt bij Unilabs. “Het aantal prikpunten in de stad zal na de overname ook niet dalen,” zegt Pronk.

5. Liggen andere risico’s op de loer?

“Schaalvergroting van medische labs heeft in Duitsland ook nadelige effecten gehad,” zegt gezondheidseconoom Xander Koolman (Vrije Universiteit). “Tests werden weliswaar goedkoper per stuk, maar er werd vervolgens meer getest. Ook hinderde deze ontwikkeling medische microbiologen in hun bijdrage aan goede zorg.” Heiman Wertheim van Radboud UMC wijst erop dat vergaande labconcentratie in Duitsland een kostenopdrijvend effect heeft gehad op de zorg. Hoe het nu in Nederland is georganiseerd, is niet per se duurder, stelt hij.

Nederland is mijlenver van de Duitse situatie vandaan, aldus Van Roon (Unilabs). “De Nederlandse laboratoria zijn juist zeer versnipperd.” Ook stelt hij dat de toezichthoudende organen in Nederland zullen toezien dat er genoeg marktpartijen overblijven om monopolievorming te voorkomen. Atalmedial voert nu het individuele, diagnostische onderzoek uit van zo’n 50 tot 70 procent van de Amsterdamse huisartsen. In Amsterdamse ziekenhuizen ligt dat percentage lager.

Atalmedial is al een gefuseerd laboratorium, memoreert Pronk. In 2012 fuseerden Atal en Medial, later kwam daar het laboratorium van MC Slotervaart bij.

6. Wat gebeurt er met de naam Atal?

Atal bestaat sinds 1957 en werd een begrip in Amsterdam. Het staat voor ‘Amsterdamse Trombosedienst en Artsenlaboratorium’. Na de overname door Unilabs gaat die naam ‘Atal’ op den duur verloren en wordt het Unilabs.