Wat als windturbines het uiterlijk van authentieke molens zouden hebben?

Het ontwerp van Rick Porcelijn. Beeld Rick Porcelijn, van bureau 16 Mammals.

Rick Porcelijn, een Amsterdamse ontwerper die graag helemaal anders kijkt naar de manier waarop ons leven eruit zou kunnen zien, begrijpt dat de esthetische kant van de zaak maar een deel is van het probleem. Want, dat weet hij ook wel: bijna niemand wil zo’n windturbine überhaupt in zijn achtertuin. “Vooropgesteld: het probleem is er nog niet mee opgelost. Maar van alle bezwaren die er zijn tegen windturbines, haalt mijn idee er tenminste eentje weg, namelijk dat van de horizonvervuiling.”

Want de bezwaren zijn fors dus. Windturbines zijn te hoog, ze veroorzaken geluidsoverlast en tasten de gezondheid van omwonenden aan en veel vogels zijn hun leven niet zeker. Maar, zegt Porcelijn: “Het feit dat het lelijke, extreem efficiënt ontworpen, hysterische techniek is, telt voor veel mensen heel zwaar.”

‘Iedereen houdt van de Zaanse Schans’

Porcelijn gaat uit van mogelijkheden, niet van problemen. “Voor die gevallen vind ik het leuk om na te denken over een alternatief. Wat kan dan juist wél. Ik dacht: iedereen houdt van de Zaanse Schans, laten we die authentieke Nederlandse molen als uitgangspunt nemen. Dat scheelt al een boel lelijkheid. Als voorbeeld heb ik de 42 meter hoge stellingmolen De Nolet in Schiedam.”

Bijkomend voordeel is dat de onderkant van de molen kan worden ingezet om andere problemen op te lossen, zegt Porcelijn. “Denk aan opslag van spullen. We lijden met zijn allen aan spullen-obesitas, dit is een goede plek om alles wat we verzamelen op te slaan. Je kan onder in de molen een lokaal distributiecentrum vestigen of een automated warehouse. De huur daarvan betaalt dan de basis. De wind doet de rest.”