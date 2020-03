Waslijst aan ingrepen: Schiphol wil geluidsoverlast flink terugdringen

Beeld ANP

Waarom vliegen toestellen ’s nachts al zo ver van Schiphol laag over. Of waarom maken vliegtuigen net bij Uithoorn een grote bocht, met alle extra herrie van dien. Het waren vragen van omwonenden van de luchthaven tijdens de ‘huiskamerbijeenkomsten’ die Schipholtopman Dick Benschop de afgelopen anderhalf jaar met een aantal andere spelers in de luchtvaart voerde.

Het antwoord volgt binnenkort. Benschop presenteerde donderdag met topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bij vier gemeenten een trits plannen om de hinder bij omwonenden te beperken - de rest van de regio volgt binnenkort. Sommige maatregelen zijn nieuw, andere in onderzoek en sommigen al jaren oud. Met de ingrepen maakt Benschop een belofte waar die hij bij zijn aantreden in herfst 2018 deed.

Er is volgens de Schipholtopman vooral gekeken naar ingrepen die direct effect hebben voor omwonenden, niet per definitie ook voor de rekensommetjes over de hoeveelheid geluidshinder die volgens zoveel regiobewoners de werkelijkheid geweld aandoen. “Dit gaat om geluid en hinderbeperking, het beantwoorden van vragen over de beleving van geluid. We leven niet in een werkelijkheid van meten en berekenen, maar van beleving.”

Minder gas geven

“We vliegen nu vanaf de Noordzee ’s nachts naar de Polderbaan en Zwanenburgbaan op een hoogte van zo’n 1400 meter,” zegt LVNL-topman Michiel van Dorst. “Dat gaat naar tenminste 1800 meter. Dat heeft niet alleen het voordeel dat er in een deel van Noord-Holland minder geluid op de grond te horen is, maar daar dalen de toestellen ook sneller en hoeven ze minder gas te geven - alsof je met je auto van een berg naar beneden rijdt. Dat scheelt ook nog eens uitstoot.”

Naast gesprekken met omwonenden en gemeentebestuurders is ook gekeken naar de belangrijkste klachten bij klachtendienst Bas. In hun top-20 van klachten met de meeste hinder uit 2018 gingen de eerste zeventien over nachtelijke vrachtvluchten over Amsterdam en Amstelveen. Dat maakt ingrijpen onontkoombaar. LVNL is de gewraakte vliegroute het afgelopen jaar veel minder vaak gaan gebruiken. En met resultaat. In de top-20 over het afgelopen jaar staan de klachten over die route nog maar drie keer en is ook het aantal meldingen er over afgenomen.

Uitvliegroutes

“Onze uitvliegroutes draaien al om dorpskernen heen, we gaan daar nu verder optimaliseren,” zegt Van Dorst van LVNL. “Soms kan dat, soms niet. Een van de complexe problemen is dat wat gunstig is voor het ene dorp, gevolgen heeft voor het andere. Maar er zijn technieken waar de hele regio baat bij heeft.”

Zo gaat de verkeersleiding, binnen de veiligheidsmarges, veel vaker de onderlinge afstand tussen landende vliegtuigen terugbrengen. “Vliegtuigen vliegen nu verplicht 3 of 5 en soms wel 8 mijl achter elkaar. Zodat ze geen last hebben van elkaars luchtwervelingen. Dat is gebaseerd op oude gegevens over vliegtuigen. Daarnaast hebben we ontdekt dat die wervelingen afnemen naarmate er meer wind staat. Dan kunnen vliegtuigen dus dichter op elkaar vliegen en kunnen we meer toestellen per baan afwikkelen. Dat voorkomt al regelmatig dat we vaker tegelijkertijd vier banen inzetten.”

Schiphol en LVNL bezweren dat de voorstellen in eerste instantie tot doel hebben om de hinder te laten afnemen. Maar in de plannen van het kabinet voor groei van het vliegverkeer is afname van het ernstig gehinderden ook als voorwaarde opgenomen. “Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor geluidshinder die je kunt meten,” zegt Van Dorst. “Maar dat is niet ons uitgangspunt, ons gaat het vooral om de beleving.”

Benschop: “We hebben dit een jaar geleden al aangekondigd, omdat we sowieso willen werken aan minder hinder, in overleg met de omgeving. Dit gaat over onze relatie met de omgeving, niet of we groei kunnen verdienen. Dit is vooral het waarmaken van beloften richting de omgeving.”

“Er heerst bij veel mensen in de omgeving een gevoel van achterdocht. Van al die bronnen van wantrouwen moeten we af, zoals de discussie of we hinder meten of berekenen. We gaan dit jaren volhouden. Mensen zullen echt niet meteen zeggen: fijn, ik geloof je. Maar ik hoop dat ze hiermee inzien dat we ons inspannen en dat we over een paar jaar als de gevolgen duidelijk zijn, een betere relatie hebben met de regio.”