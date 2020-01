Wasactie Amsterdamse brandweer groot succes: ruim 14.000 euro naar Australië

Brandweerlieden in Amsterdam hebben de afgelopen dagen hun handen uit de mouwen gestoken door auto’s en fietsen te wassen. De ruim 7400 euro die daarmee is ingezameld, gaat naar collega’s in Australië. En daar blijft het niet bij: het bedrag wordt verdubbeld.

Tijdens een evenement van het Amsterdamse brandweerkorps is dinsdagavond bekendgemaakt hoeveel de actie heeft opgeleverd. De brandweerlieden hebben in totaal 7470,35 euro ingezameld met de wasactie. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verdubbelt het bedrag.

Dat betekent dat er bijna 15.000 euro naar collega’s in Australië gaat. Daar is de brandweer al maandenlang in de weer om de verwoestende bosbranden die in het land woeden, te stoppen. Een woordvoerder van brandweer Amsterdam-Amstelland laat weten dat het geld naar “één of meerdere vrijwillige brandweerkorpsen in Australië gaat, direct naar de collega’s”.

‘Het is makkelijk om te vergeten dat niet alle landen zoveel water hebben als wij, omdat wij ermee omringd zijn en maar al te vaak worden natgeregend. Desalniettemin zijn wij ons ervan bewust dat zich een tragedie afspeelt in Australië, een catastrofe voor de dieren, planten, ecosystemen en de getroffen bevolking,’ schreef de brandweer vorige week op Facebook. ‘Wij kunnen ons water niet die kant op verschepen, maar bij Brandweer Amsterdam- Amstelland willen we op een andere manier ons water gebruiken om zo veel mogelijk financiële hulp naar de Australische brandweercollega’s te sturen.’

Acht kazernes

De inzamelingsactie zou in de eerste instantie alleen afgelopen donderdag zijn, maar werd wegens succes verlengd. Acht kazernes, waaronder in Osdorp, Diemen en Amstelveen, deden mee. Al snel na de start van de actie bleek dat niet alleen mensen met een auto wilden meedoen; uiteindelijk heeft de brandweer ook (bak)fietsen gewassen.

Het idee kwam van brandweerman Fred Bos, toen het vorige week in de kazerne weer over de bosbranden ging. “Ik hoorde mensen roepen dat we naar Australië moeten, maar dat is natuurlijk niet handig. Wat wel helpt is geld. En wat deed je vroeger als klein kind als je geld wilde verdienen? Precies, auto’s wassen,” zei hij donderdag tegen Het Parool.