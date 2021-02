Was hotelfamilie Shi een bende, of is dat ‘tunnelvisie’?

Familie Shi. Beeld Eva Janssen

Al vanaf 2001 kreeg de Amsterdamse recherche tips dat de familie Shi, inmiddels eigenaar van acht hotels in de stad, ‘een maffiafamilie’ was die ‘miljoenen’ verdienden aan misdrijven.

Financiële misdrijven

De ene keer was sprake van witwassen of mensensmokkel, een andere keer van xtc of heroïne. Van drugshandel is in het extreem langdurige onderzoek niets gebleken, van financiële misdrijven en fraude volgens het Openbaar Ministerie des te meer.

Dat de officieren van justitie uit elf lijvige deeldossiers het beeld destilleren van een criminele organisatie die misdaadopbrengsten met legale winsten vermengde, is voor de onafhankelijke toehoorder in de rechtszaal geen heel ver gezochte gedachte. Voor oudste broer Changkun Shi (49) wel.

Die laat weinig kansen onbenut te herhalen dat de recherche door ‘tunnelvisie’ geen oog had voor een berg gegevens waaruit volgens hem juist een normale bedrijfsvoering blijkt.

Rechtbankvoorzitter Paul Waarts probeert de mateloos geïrriteerde Changkun kort te houden.

Ontvoering

Klopt het in het dossier geschetste beeld dat de familie jongere broer Changyun (46) in 2013 ‘op papier’ weliswaar uitschreef als directeur omdat hij van een ontvoering werd verdacht, maar dat hij achter de schermen volledig bleef samenwerken met Changkun en zus Jinhua, met de ouders en andere medeverdachten op de achtergrond? Zo rustig als een rechter de vraag stelde, zo gepassioneerd antwoordde Changkun weer.

“Daar klopt helemaal niets van! Onzin! In 2012 was de inval bij Changyun en in 2013 werd hij aangehouden. Mijn zus en ik dachten: komt er nog een derde keer? Een vierde keer? Dat is heel slecht voor de zaken, dus we hebben definitief afscheid van hem genomen! De politie geeft overal een draai aan en niets van wat ik zeg is goed. Ik word gék van de politie!”

Rechter Waarts, koeltjes: “Meneer Changkun, u bent gefrustreerd, maar dat gaan we niet bij elke vraag bespreken.”

Changkun: “Maar…” Waarts: “Niet maar, we doen het gewoon zo: wij stellen de vragen en u probeert te antwoorden. Haalt u even rustig adem en laat u niet zo op de kast jagen. U blijft herhalen hoe slecht de politie heeft gewerkt, maar legt u toch rustig uit hoe het zit…”

‘Bezigheidstheraptie’

De in de rechtszaal afwezige zus Jinhua, die het proces volgens haar advocaat niet aankan, hing er als bestuurder van de hotelketen ook altijd al een beetje bij, hebben haar broers betoogd. Eén bestempelde haar rol in de kerstboom aan hotels en snackbars als ‘bezigheidstherapie’.

De jongste broer Changyun zwijgt op veel vragen, maar heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd over bijvoorbeeld het wegsluizen van grote bedragen aan contanten via geheime buitenlandse rekeningen. Daarvoor ging hij donderdag weer diep door het stof. “Ik heb mijn broer, zus en moeder in de problemen gebracht met zaken waar zij niets van wisten.”

Later op de dag vertelde hij met stokkende stem hoe pijnlijk de strafzaak voor de familie is. “Voor wat ik zelf heb gedaan, moet ik op de blaren zitten, maar mijn allergrootste probleem is dat ik mijn broer en zus in deze problemen heb gebracht.”

Geldsmokkel

Niettemin ontkent ook hij de meeste aantijgingen. Over het gebruiken van zijn vriendin en anderen als katvangers en stromannen om zijn rol in hotels en andere bedrijven af te schermen, of enorme bedragen weg te sluizen. Over geldsmokkel via de bemanning van een Chinese vliegtuigmaatschappij. De ‘melkpoeder’, ‘rollen behang’ en ‘koeken’ waarover hij in afgeluisterde gesprekken sprak, waren geen geldpakketten, zoals justitie stelt.

Dat een bemanningslid van een vliegtuig ruim een ton in een Albert-Heijntas had die Changyuns vriendin hem volgens observerende rechercheurs had gegeven, paste niet bij de ‘tien rollen behang’ in een gesprek dat zou kunnen gaan om tien keer 10.000 euro. “Het behang kan ik me niet herinneren. Melkpoeder was een zeer gewild product,” zei Changyun.

De officieren van justitie houden maandag hun requisitoir, met de strafeisen tot besluit.