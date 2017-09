Was het weer pech voor Jocic, zoon van beruchte maffiabaas?

Toeval bestaat. Pech ook. Toch, er ís iets met de nu 22-jarige zoon Nikolaj van de beruchte maffiabaas Sreten 'Jotsa' Jocic.



Als leider van 'de Joegomaffia' werd zijn vader in Amsterdam en op de Balkan aan tal van liquidaties en andere zware misdrijven gelinkt, werd hij in Nederland veroordeeld voor het schieten op een arrestatieteam, werd hij beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag op officier van justitie Koos Plooij en belandde hij, eenmaal terug in Servië, in Belgrado in de cel voor het geven van de moordopdrachten.



Noodweer

Ondertussen raakt Jocic junior hier verwikkeld in opmerkelijke conflicten. De rechtbank legde hem vorig jaar uiteindelijk geen straf op omdat hij in 2015 op de Erasmusgracht in West 'uit noodweer' vier keer had geschoten toen een groep hem met messen en ijzeren staven belaagde.



Jocic ritste zijn tasje open, trok zijn wapen en schoot vier keer. Twee keer in de grond, twee keer in de lucht. Het was zijn enige kans zijn belagers te verjagen, vertelde hij de rechtbank.



Dat wapen moest hij wel dragen vanwege zijn afkomst. "Ik was in paniek, maar ben er trots op dat ik in de grond en in de lucht heb geschoten. 90 procent van de mensen had gericht geschoten," zei Jocic de rechters.



Hoewel niet gericht afgevuurd, waren de mogelijk afgeketste kogels niet ongevaarlijk. De 29-jarige illegale ­Marokkaanse crimineel Othmane T. uit de aanstormende groep werd in zijn nek geraakt en overleefde door geluk.