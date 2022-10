Was het filmen van Peter R. de Vries terreur ‘om de bevolking ernstige vrees aan te jagen’?

Had het filmen van de net neergeschoten Peter R. de Vries en het verspreiden van de schokkende beelden tot doel ‘de bevolking van Nederland ernstige vrees aan te jagen’? Die vraag domineerde donderdag het proces 26Hendon tegen drie verdachten van betrokkenheid bij de aanslag.

Voor de officieren van justitie is het glashelder. De Antillianen Gerower M. (26) en Erickson O. (27) reisden op 6 juli 2021 min of meer gelijk op van Rotterdam naar Amsterdam met de vermoede schutter Delano G. en diens chauffeur Kamil E..

Uiteindelijk zaten de Antillianen in de McDonald’s aan de Lange Leidsestraat volgens de officieren van justitie te wachten tot Peter R. de Vries de studio van RTL Boulevard via de achteruitgang zou verlaten. “Het is evident dat ze voorverkenningen hebben gedaan, ook op 1 juli bijvoorbeeld, en dat zij op 6 juli in de McDonald’s zaten om De Vries te observeren,” zei een officier van justitie.

Beelden schokten land

Via de nooduitgang liepen ze achter hem aan, zoals bewakingsbeelden tonen. Meteen toen De Vries was neergeschoten, renden ze naar de onheilsplek. Niet om hulp te verlenen; Gerower M. filmde de zwaargewonde De Vries, Erickson O. stond er bij. De schokkende beelden vlogen minuten later over sociale media.

Op de achtergrond was het volgens justitie intussen Krystian M. (27) die de uitvoerders van de aanslag aanstuurde via de versleutelde Google Pixelsmartphone die uiteindelijk 45 minuten na de aanslag werd gevonden in de Renault Kadjar waarin zij waren gearresteerd. In de ijzingwekkende berichtenstroom werd verordonneerd hoe ‘die hond’ moest worden doodgeschoten en werden foto’s en stills van De Vries naar de uitvoerders gestuurd.

Ook Krystian M. zal als aanjager worden aangeklaagd voor het deelnemen aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. “De rechtsorde is door deze moord ernstig geschokt,” betoogden de aanklagers donderdag op de eerste inleidende zitting tegen Krystian M., Gerower M. en Erickson O. Later zullen nog twee verdachten aan de zaak 26Hendon worden toegevoegd.

Terroristisch oogmerk

Gerower M. verscheen in de rechtszaal in korte broek, Krystian M. lag onderuitgezakt in zijn stoel met de capuchon van zijn hoodie over zijn hoofd en een mondkap voor zijn gezicht en ook Erickson O. zakte gedurende de zitting steeds verder onderuit.

Hun advocaten beklaagden zich over het gebrek aan informatie die zij uit andere onderzoeken krijgen waarin verschillende medeverdachten figureren. De advocaten van de Antillianen keerden zich tegen de verdenkingen over het ‘terroristische oogmerk’ van de criminele organisatie waartoe justitie ze rekent.

“Er is geen criminele organisatie waarin de betrokkenen nauw met elkaar hebben samengewerkt,” zei Vito Shukrula, de advocaat van Erickson O. De Antillianen ‘kenden die clowns niet eens’ met wie ze de bende zouden hebben gevormd, zoals het in een afgeluisterd gesprek werd geformuleerd.

‘Ze wisten niet wie De Vries was’

“Het is wellicht moeilijk voor te stellen, maar mijn cliënt en Gerower M. wisten niet wie Peter R. de Vries was,” zei Shukrula. “Het aanjagen van schrik en angst is in de beschuldiging van terrorisme vervlochten met de persoon van de zeer bekende De Vries, maar mijn cliënt kende De Vries en zijn reputatie dus niet.”

De rechtbank besloot dat de drie verdachten in de cel blijven. De rechters zien voldoende aanwijzingen dat ook Erickson O. – de enige voor wie vrijlating was gevraagd – de vergrijpen heeft begaan waarvoor hij is aangeklaagd. “Op klaarlichte dag is Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam neergeschoten, waarna gruwelijke beelden zijn gemaakt die kort daarna op sociale media zijn geplaatst.”

Vooralsnog zien de rechters aanwijzingen voor een ‘terroristisch oogmerk’.

Over het verzoek van de advocaten om de zaken van de schutters Delano G. en Kamil E. tegelijk en door dezelfde rechters te laten behandelen, neemt de rechtbank nu nog geen beslissing.

De zaak gaat op 6 januari 2023 verder met weer een inleidende zitting.