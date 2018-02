Was de wrede moord op Esther Paul een vergelding?

Esther Paul (43) uit Almere lijkt in april vorig jaar te zijn doodgemarteld omdat ze twee Amsterdamse leden van motorclub No Surrender had getipt dat haar ex 600.000 euro had verstopt bij zijn moeder. Het duo zou de 78-jarige vervolgens met geweld hebben overvallen.



Het lichaam van Paul, moeder van een dochter van begin twintig, werd zondag 30 april door fietsende toeristen gevonden in het Veluwemeer, langs een dijk bij Biddinghuizen. Ze is volgens de recherche slachtoffer van een wraak­actie van haar ex Frank G.