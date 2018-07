Was de gestolen BMW op weg om M. el J. te liquideren?

De eindeloze gesprekken die de inzittenden van haar heimelijk van afluisterapparatuur voorziene auto voerden en waarin de recherche sterk bewijs ziet dat niets anders werd voorbereid dan een liquidatie, zijn volgens haar verkeerd vertaald en uit hun verband gerukt.



Moordpoging

Liefst drie tolken Sranang Tongo (Surinaams) hebben zich inmiddels over die gesprekken gebogen, maar naar de smaak van R. en haar advocaat Chrisje Zuur schetsen die nog steeds een verkeerd beeld. De rechtbank verhoorde de tolken over hun werkwijze, maar naar tevredenheid van de verdediging was dat niet.



Officieren van justitie Hetty Hoekstra en Anke van de Venn zullen woensdag in een videopresentatie uitvoerig de bewijzen tonen (en laten horen) die zij voor de moordpoging zien - met een hoofdrol voor citaten uit de afgeluisterde gesprekken.



Kalasjnikov

De advocaten zullen vanaf donderdag in hun pleidooien wijzen op belangrijke vonnissen waarin verdachten in enigszins vergelijkbare zaken vrijuit gingen of milde straffen kregen omdat onvoldoende hard was gemaakt dat zij geen ander doel hadden dan een rivaal te doden.



Vrijdag behandelt de rechtbank een tweede dossier tegen Quincy S.: over de verdenking dat hij op 13 mei 2015 de toevallig passerende Youssef el Kahtaoui heeft doodgeschoten voor het waterpijpcafé in de De Clercqstraat in Amsterdam-West, waar hij en een mededader met onder meer een kalasjnikov een beruchte crimineel waren komen zoeken.