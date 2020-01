Was de Euroscoop in Noord maar wat meer Las Vegas

Eindelijk heeft Amsterdam-Noord zijn megabioscoop aan het Buikslotermeerplein. Nu nog wat meer allure in de lounge en in de omgeving van de Euroscoop, plus een andere naam graag voor deze filmfabriek.

Waar moet een bioscoop aan voldoen? Aan een perfecte projectie natuurlijk en een volmaakt (Dolby)geluid. Gerieflijke stoelen zijn meegenomen, voldoende beenruimte graag. Je zou misschien nog meer wensen hebben, zoals het verbod op graaiers in bakken popcorn, maar dat is te veel gevraagd voor een publiek dat de cinema op één lijn stelt met de televisiebank thuis.

De Euroscoop voldoet in elk geval aan de eerste vereisten. Twaalf zalen zijn er samengebald in een complex dat staat aangeleund tegen het viaduct van het Buikslotermeerplein. De architect, het bureau Forum uit Tilburg, heeft meer Euroscopen ontworpen maar is verder niet actief in de entertainmentbranche. De portfolio vermeldt woningen en kantoren.

Dat Noord verrijkt is met een mega­bioscoop, is verheugend nieuws. Dat mocht langzamerhand wel in een stadsdeel met bijna 100.000 inwoners. We tellen voor het gemak Eye niet mee, dat meer bij de binnenstad past. FC Hyena, dat de status van filmhuis geniet, is van een andere klasse. En ja, het Buikslotermeerplein kon best een impuls gebruiken.

Daargelaten of de naam Euroscoop wel zo wervend is, ook het uiterlijk van de megabioscoop is twijfelachtig. Er komen vast nog billboards of ledprojectieschermen op de gevel en in de lounge, maar de gevel doet nu vooral denken aan die van het nabijgelegen stadsdeelkantoor. Een Hollywood Café en een indoor golfbaan (glow in the dark) moeten de ruimtes op de hoeken vullen. De ambities zijn hoog: hier zou je je een dag volledig moeten willen onderdompelen met vermaak en plezier. Restaurants, cafés en dus een filmpje pakken, dat is het streven.

Ongezellig

Zoals de Euroscoop zich nu presenteert, voldoet het etablissement niet aan de verwachtingen. Was het maar meer Las Vegas geweest. De lounges en gemeenschappelijke ruimtes zijn royaal, op het ongezellige af. De snackhoek of cafetaria laat zich nog het beste vergelijken met een AH to go. De interieurarchitecten hebben geen aandacht besteed aan een behoorlijke sfeerverlichting en aan gerieflijk meubilair – dat zijn nu rechthoekige banken. No nonsense.

Beeld Laura van der Bijl

Laten we deze cinematografische aanwinst eens vergelijken met Pathé Arena, want dat is goed beschouwd ook een ‘filmfabriek’. Arena schittert door een trap met showbizzallures en heeft de omgeving mee. Het hele gebied rond de bioscoop in Zuidoost heeft zich ontwikkeld tot een feestelijk uitgaanskwartier. Ziggo Dome, Afas Life, wat snackbars en cafés, hier kan de filmliefhebber nog afzakken of omgekeerd, kan de popfan eerst een film bezoeken en dan het concert bijwonen.

Arena en Euroscoop hebben wel zaken gemeen. Beide programmeren ook Turkse films. Dat is prijzenswaardig, want die doelgroep wordt weleens vergeten – terwijl een van de drukst bezochte films eind 2019 een Turkse komedie was.

Adieu nekloge

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel met de cinema aan het Buikslotermeerplein. Hij ligt op loopafstand van metrostation Noord, is per auto goed bereikbaar en de projectie is voortreffelijk. Een vondst zijn de ligstoelen op de voorste rij zodat het begrip nekloge in de prullenbak kan. De volgende opgave is voor het stadsdeel: hoe het plein aantrekkelijk te maken en de cinema te omringen met fijne horeca?

De grote zaal van de Euroscoop in Noord. Er zijn 12 zalen in het complex. Beeld Eva Plevier

Het initiatief Euroscoop mag niet mislukken. Dat hebben de initiatiefnemers, wier keten in handen kwam van Pathé, niet verdiend. Noord had al lang recht op een culturele voorziening in dit gebied. Het is nu tijd dat nare viaduct te slopen en de weg ondergronds leggen, dan kan het Hollywood Café zijn naam waarmaken. En vervang de naam Euroscoop door Buiksloterbios, dan voelt Noord zich beslist aangesproken.