Warmtenet Nuon en AEB worden een geheel

Overcapaciteit

De nieuwe warmteleiding maakt het mogelijk warmte uit de afvalverbranding door te sluizen naar het warmtenet aan de oostkant van de stad. Aan de westkant van de stad is nu nog overcapaciteit. Als één geheel wint de stadsverwarming bovendien aan leveringszekerheid.

"Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad," zegt warmtedirecteur Alexander van Ofwegen van Vattenfall, het moederbedrijf en de nieuwe naam van Nuon.



Voor meer flexibiliteit en leveringszekerheid worden langs de A10 bovendien een hulpwarmtecentrale en warmtebuffer gebouwd. In deze reusachtige thermoskan kan 3600 kubieke meter warm water worden opgeslagen. Het gaat om een kleinere versie van de warmtebuffer die Nuon in 2014 bouwde zodat de gascentrale bij Diemen niet permanent hoeft te draaien. Net als op andere plekken in de stad springt de hulpwarmtecentrale bij tijdens de koudste dagen van het jaar.



In totaal investeren Vattenfall en AEB 400 miljoen euro in de Amsterdamse stadsverwarming. Dat is inclusief de biomassacentrale die Vattenfall eerder al aankondigde. Het leeuwendeel van de investeringen gaat naar die biomassaketel in Diemen, zegt een woordvoerder. In 2022 moet het investeringsprogramma afgerond zijn.



De investering door het AEB moet nog wel goedgekeurd worden door het stadsbestuur. De gemeente is de enige aandeelhouder van AEB. Vattenfall en AEB zijn allebei voor de helft eigenaar van Westpoort Warmte, dat het warmtenet aan de westkant van de stad bezit. Welk deel van de 400 miljoen voor rekening komt van Westpoort Warmte is onbekend. De bedragen zijn vertrouwelijk, zegt een AEB-woordvoerder, die benadrukt dat AEB niet meebetaalt aan de biomassaketel.